Военный аналитик: белорусская авиация достойна книги рекордов Гиннесса в вопросе «латания дыр»

Зачем Беларуси российские истребители и чего еще не хватает нашей армии — об этом военный обозреватель Александр Алесин.

— Некоторые российские СМИ в среду вышли с заголовками о том, что «Беларуси срочно понадобились российские истребители». Так ли это?

— Если взять количество боевых самолетов в белорусской авиации, то, допустим, фронтовые бомбардировщики СУ-24 у нас выведены, списаны и, возможно, уже даже проданы по причине того, что их летный ресурс выработан, а денег, чтобы провести коренную модернизацию и капитальный ремонт, в стране нет. Точно такая же ситуация с истребителями-перехватчиками СУ-27. Это самолеты начала 1980-х годов, они свое вылетали и тоже сняты с полетов и выведены в резерв. Возможно, их тоже продадут в слаборазвитые страны.

Что касается истребителей МИГ-29, то они одними из первых в советской армии были поставлены в Белорусский военный округ и с тех времен находятся у нас в эксплуатации. Некоторые самолеты прошли по три капитальных ремонта. Значительная часть штурмовиков СУ-25 выведена в резерв, поскольку не хватает средств для поддержания их летной годности. Мы уже имеем несколько летных происшествий, в том числе и с трагическим исходом.

Становится опасно летать на этих машинах, а модернизировать весь парк нет возможности. 10-12 самолетов МИГ-29 по указанию президенты модернизировали, возможно, еще 10 модернизируем, и того будет около 20. Но у нас сейчас 40 таких самолетов.

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