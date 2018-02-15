Обложка дня. Шоу «Кандидат»

Кандидат на пост президента РФ Ксения Собчак появилась на обложке мартовского номера российского глянца для богачей «Татлер».

Интервью у «питерской аристократки», которая ранее сама себяобозначала как «питерская аферистка», взял главред русского «Форбса» Николай Усков. Многих читателей «Татлера» уже задело оформление обложки, в частности, определение кандидата Собчак к аристократии.

Пользователи поясняют: «Аристократ – это представитель высшего привилегированного слоя дворянства, знати; человек, сторонящийся масс, ставящий себя в исключительное положение».

Обложка дня: «Советую почитать книгу Кампрада всем чиновникам»