МИД озвучил детали смертельной аварии с участием белорусского дальнобойщика в Польше

В компании, где работает водитель, отметили: «не бросают своих».

Фото Jarosław Sołomacha, dziennikpolski24.pl

Дальнобойщик, который в Польше на скоростной трассе насмерть сбил двоих водителей, сейчас находится в Беларуси и по первому вызову следователей готов явиться на разбирательство в Польшу, сообщает AUTO.TUT.BY.

Во время брифинга пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик рассказал, что в очень сжатые сроки ведомство было оповещено польской стороной о произошедшей аварии. Уже 10 февраля представители Генерального консульства Беларуси в Польше имели возможность поговорить с нашим водителем.

— Водитель был задержан и до 14 февраля находился в Польше в следственном изоляторе. Сейчас он отпущен и уже находится в Беларуси. С представителями СМИ общаться пока не хочет.

Дальнобойщик подписал обязательство, что по первому требованию польской стороны он выедет на следственные действия и суд.

Портал выяснил, что белорусский водитель работает на одну из российских фирм, входящих в известную группу компаний.

— С водителем сейчас все нормально, травм в аварии он не получил. Сейчас находится у себя дома, — рассказали на предприятии.

Со слов сотрудника фирмы, белорус ехал по скоростной трассе за другим автомобилем, когда тот резко вывернул влево, видимо, из-за того, что заметил препятствие на дороге в виде двух дерущихся людей. Водитель фуры просто не имел возможности среагировать и сбил этих мужчин.

В компании отметили, что «не бросают своих» и готовы оказывать помощь их сотруднику.

— У нас есть партнеры в Польше, мы попросили их помочь. Они нашли польского адвоката, который будет защищать нашего водителя.