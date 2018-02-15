Установка окон ПВХ зимой. Самые актуальные вопросы и ответы

Производители окон утверждают, что ПВХ конструкции можно устанавливать круглый год. Но стоит ли верить тем, кто заинтересован, чтобы спрос на товар зимой не падал? Правдиво на актуальные вопросы о зимней установке стеклопакетов отвечают эксперты компании «А-проект» из Минска.

Пластиковый профиль под влиянием низких и высоких температур сжимается и расширяется. Как эти изменения влияют на качество установки и срок эксплуатации окон?

При покупке и установке окон ПВХ зимой важно знать: минусовая температура провоцирует «сжатие» на 5 мм/м, в летний период наблюдается «разжимание» на те же 5 мм/м. Чтобы не допустить негативных последствий — отслоения или выпирания пены, образования конденсата и сквозняков, ответственно отнеситесь к выбору материалов для монтажа. Обращайте внимание на характеристики. В мороз пена кристаллизуется, в жару ей не хватает влаги для реакции, поэтому производители используют специальные добавки и указывают на этикетке товара, когда его лучше использовать. Не менее важен и выбор крепления: не стоит использовать одинаковое усилие крепежа для всех сезонов, поскольку материалы расширяются по-разному.

Зависит ли стоимость окон ПВХ от сезонности? Когда производители чаще устраивают акции и делают хорошие скидки?

Цены на пластиковые стеклопакеты всегда ниже зимой. Объясняется это просто — из-за мифов и нежелания вымораживать квартиру, потребитель предпочитает ставить окна в теплое время года. Зимой отмечается сезонный спад продаж оконных конструкций. Производители в борьбе за клиентов устраивают акции, в рамках которых снижают цену на товар. Разница в стоимости одного и того же окна летом и зимой может составлять 15-25%. Именно зимой чаще всего встречается оптимальная цена на окна ПВХ в Минске и других городах Беларуси.

Есть еще одно преимущество установки окон ПВХ зимой — оперативность выполнения работ. Обычно летом мастера перегружены и приходится долго ждать установки оконной конструкции. Зимой с момента оформления заказа до монтажа проходит очень мало времени, что не может не радовать потребителя.

Зимняя установка окон ПВХ может негативно отразиться на качестве и сроках эксплуатации стеклопакетов?

Во-первых, нужно четко понимать, что монтаж можно производить лишь в том случае, если температура воздуха выше –15°С. При большем снижении мастера отказываются от установки, поскольку расходные материалы могут повести себя непредсказуемо, в итоге конструкцию поведет, и она не будет герметичной.

Вреден сильный мороз и для резинового уплотнителя, он деформируется и становится неэластичным. Не забываем о сжимании профиля и его последующем разжимании. Опять же, нет гарантии, что не произойдет отслоение пены, а это повлечет за собой потерю тепла и появление сквозняков.

Опытные специалисты компании «А-проект» отмечают, что весь этот негатив появляется, если монтировать оконные конструкции при температуре – 15°С. При меньшем морозе и правильном выборе монтажных материалов опасаться неприятных последствий не стоит.

Не лишним будет воспользоваться еще одним полезным советом от профессионалов. Если окно доставляли в мороз, перед монтажом стеклопакету нужно дать отстояться хотя бы сутки при комнатной температуре. Такой подход позволит минимизировать вероятность деформации профиля.

Зимний монтаж окон ПВХ позволяет потребителю практически сразу обнаружить скрытые дефекты, ставшие следствием неправильной установки. На стеклах появляется конденсат, заметно промерзание и продувание. Можно сразу попросить монтажников исправить огрехи и сделать конструкцию надежной.

Если делать откосы зимой, есть риск, что пластиковые окна деформируются. Почему так происходит?

Действительно. В нашей практике был случай, когда профиль деформировался из-за того, что клиент решил самостоятельно сделать откосы и пытался справиться с этой проблемой зимой. Температура стояла плюсовая, откосы создавались с помощью штукатурной смеси, перенасыщенной водой, грунтовка тоже была жидкой. В итоге часть влаги испарилась, а вторая часть ушла в шов.

Когда ударили морозы, раствор еще не успел подсохнуть, шов и раму начало быстро распирать, пена от влаги разбухала. Как следствие, сначала появились проблемы со створками (они стали «цепляться»), затем окна перестали открываться и закрываться. Рамы были вогнуты внутрь на 8-10 мм. Надеемся, что этот пример послужит для многих хорошим уроком.

Если остались вопросы относительно монтажа окон ПВХ зимой или вы решили приобрести стеклопакет для квартиры, дома, офиса в Минске, обращайтесь в компанию «А-проект». Опытные специалисты окажут квалифицированную помощь, помогут подобрать стеклопакет и правильно установить его в любую пору года.