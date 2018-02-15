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15.02.2018
ВВС
Как и почему могли погибнуть российские наемники в Сирии?

Уже несколько дней из Сирии приходят сообщения о возможном разгроме отряда россиян из так называемой частной военной компании (ЧВК) Вагнера.

При этом в Кремле эти сведения не подтверждают, а на вопрос журналиста, не планирует ли Россия объявить траур, ответили, что не понимают, в связи с чем его объявлять.

Русская служба Би-би-си попыталась разобраться, действительно ли 7 февраля в Сирии после американского удара погибли россияне, на кого они работали и что делали в зоне американского военного присутствия.

Что произошло 7 февраля?

По самой распространенной версии 7 февраля 2018 года отряд, в составе которого могли быть и россияне, пытался занять район в провинции Дейр-эз-Зор вблизи Евфрата. Этот район контролирует «Сирийские демократические силы» (СДС) - повстанческая группа, которую поддерживают США.

Глава центрального командования военно-воздушных сил США генерал-лейтенант Джеффри Харригиан 13 февраля дал в Пентагоне пресс-конференцию, в ходе которой подробно изложил американскую версию случившегося в тот день.

По словам генерала, вечером 7 февраля международная коалиция во главе с США оборонялась, а американские военные советники помогали сирийским повстанцам отбить «ничем не спровоцированную и скоординированную атаку на их позиции из-за реки Евфрат».

Генерал заявил, что перед нападением противник провел артиллерийскую подготовку, в которой участвовали танки, минометы, реактивная и ствольная артиллерия. Под прикрытием этого обстрела на позиции двинулись силы в размере примерно батальона.

В тот момент, рассказал Харригиан, в воздухе находилась авиация, включая беспилотные аппараты MQ-9 и истребители F-22, которые выполняли разведывательно-дозорные функции.

По словам генерала, американцы немедленно связались с представителями российского командования в Сирии и рассказали им о нападении. Подробности переговоров, а также их результаты и реакцию российских военных он не раскрыл, отметив лишь, что оперативные переговоры с российской группировкой ведутся постоянно.

После этого разговора, продолжил генерал, коалиция нанесла по наступавшим удар, в котором участвовали истребители F-15E, беспилотники MQ-9, стратегические бомбардировщики B-52, тяжелые штурмовики AC-130 и ударные вертолеты AH-64 Apache.

Генерал назвал удары с воздуха точечными, и заявил, что в результате были уничтожены несколько артиллерийских систем и танков. После этого, рассказал Джеффри Харригиан, нападавшие отступили. Он сказал, что не знает, кто находился в составе наступавшей группы и были ли там российские граждане.

В свою очередь различные российские и зарубежные издания утверждают, что россияне там были и что погибло их от 11 до нескольких сотен.

Как реагирует Россия?

В Кремле отказываются комментировать этот инцидент - формально бойцы частных военных компаний неподконтрольны российским властям, в том числе и министерству обороны России. Последнее, впрочем, заявило, что в результате налета получили ранения 25 сирийцев, а пострадавших среди россиян нет.

По версии российского минобороны, на поддерживаемых США повстанцев никто не нападал: накрытые американским ударом сирийские ополченцы якобы проводили операцию против «спящей ячейки» экстремистской группировки «Исламское государство».

При этом в ведомстве подчеркнули, что ополченцы, попавшие под удар коалиции, не согласовали свою операцию с командованием российской оперативной группы.

- Я не понял сути, в связи с чем должен объявляться траур? - ответил в свою очередь журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос, не планируют ли российские власти почтить память предположительно погибших в Сирии россиян.

Действительно ли погибли россияне?

Исследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) обнародовала имена семерых предполагаемых российских бойцов «ЧВК Вагнера», погибших, по ее данным, при авиаударе 7 февраля.

Согласно обнаруженным в сети данным, это Алексей Ладыгин из Рязани, Станислав Матвеев и Игорь Косотуров из Асбеста Свердловской области, Руслан Гаврилов из поселка Кедровое Свердловской области, Владимир Логинов из Калининграда, Алексей Шихов из Нижнего Новгорода, Владимир с позывным «Апостол» (фамилия неизвестна) и Кирилл Ананьев из Москвы.

Последний до 2009 года состоял в Национал-большевистской партии, деятельность которой запрещена в России судом. Его смерть в Сирии Русской службе Би-би-си подтвердил сопредседатель незарегистрированной партии «Другая Россия» Александр Аверин.

Гибель Владимира Логинова и Игоря Косотурова Русской службе Би-би-си подтвердили их близкие родственники. Смерть Станислава Матвеева агентству РБК подтвердил его двоюродный брат Игорь Пацко. Даты гибели россиян совпадают с датой нанесения американского удара.

Родственники остальных упомянутых CIT россиян их гибель пока не подтвердили.

Что они там делали?

Глава Центрального командования военно-воздушных сил США Джеффри Харриган во время выступления в Катаре рассказал, что атака на позиции Сирийской демократической армии и коалиции США вечером 7 февраля была инициирована «неизвестными враждебными силами», а ответный огонь был продиктован задачами самообороны.

По информации газеты «Коммерсантъ», причиной инцидента стала попытка крупных предпринимателей, поддерживающих режим Башара Асада, захватить нефтяные и газовые месторождения курдов - союзников США. С этой целью в наступление двинулись проправительственные племенные формирования, а так называемые отряды охотников на ИГ (ISIS Hunters), усиленные бойцами «ЧВК Вагнера», шли во втором эшелоне. Под удар попали и те, и другие, сказал изданию неназванный источник.

Источник «Московского комсомольца» в Сирии также утверждает, что сирийцы якобы решили вместе с российскими наемниками захватить завод у курдов в зоне присутствия американцев: «Там было три роты частников и ополчение сирийцев. Первую линию курдов и американцев снесли довольно быстро, даже слишком легко. Потом прилетела авиация, беспилотники и вертушки, и четыре часа их молотили».

Издание приводит и другую версию: якобы расстрелянная колонна контратаковала бойцов экстремистской организации «Исламское государство». Те же отступили в сторону нефтеперерабатывающего завода CONOCO, где могла находиться секретная база США.

- Не пойму, на что рассчитывали, - сказал собеседник «Московского комсомольца». - С одними «калашами» полезли на американцев. Но это была чисто коммерческая тема. К войне она не имеет никакого отношения.

В чем смысл ЧВК?

«ЧВК Вагнера» - неформальная военная организация, предположительно принимавшая участие в боевых действиях на Донбассе (на стороне самопровозглашенных республик) и в Сирии (на стороне правительства Асада). О деятельности этой ЧВК впервые рассказала интернет-газета «Фонтанка» осенью 2015 года.

По версии издания, за ЧВК может стоять предприниматель Евгений Пригожин. Близкие к нему компании выигрывают подряды на обслуживание

Почему все молчат о ЧВК?

Москва отрицает, что в Сирии воюют сотрудники российских частных военных компаний. По официальным данным Минобороны, боевые потери России в республике за все время кампании составили около 40 человек. По подсчетам Reuters, только в 2017 году в Сирии погиб 131 российский наемник (агентство отмечает, что военнослужащих эта цифра не учитывает).

В отсутствии закона, регулирующего деятельность ЧВК, единственной правовой нормой, относящейся к участию российских добровольцев в боевых действиях за рубежом, является статья 359 уголовного кодекса России – «Наемничество». Для двух руководителей «Славянского корпуса» (первая инкарнация «ЧВК Вагнера») Вадима Гусева и Евгения Сидорова поездка в Сирию завершилась уголовными делами и приговорами с реальными сроками.

В конце 2014 года Госдума отклонила проект закона «О частных военно-охранных компаниях», внесенный через думский комитет по обороне депутатами Горовцовым, Шеиным, Носовко. Однако 14 февраля Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов заявил о новом законопроекте о ЧВК. По его словам, документ направлен на получение отзыва в правительство.

«Ближайшие годы путинского правления будут годами ответок России за все»

 
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