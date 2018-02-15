Президент ЮАР Джейкоб Зума объявил, что уходит в отставку.
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Он выступил с этим заявлением вскоре после того, как правящая партия Африканский национальный конгресс потребовала от него покинуть пост, пригрозив вотумом недоверия.
75-летний Джейкоб Зума стал президентом ЮАР в 2009 году. Его второй срок оканчивался в 2019 году.
В отношении Джейкоба Зумы неоднократно выдвигались обвинения в коррупции. Он отказался вернуть бюджетные деньги, потраченные на реконструкцию дома и поселка в родовой деревне, где живут его четыре жены с детьми. В частности, в резиденции были установлены бассейн и амфитеатр.
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Зума потратил на ремонт свыше 20 млн долларов.
Полиция ЮАР тем временем продолжает антикоррупционное расследование связей Зумы с влиятельной семьей Гупта: в среду по этому делу были задержаны несколько человек, сообщает BBC.
«Слабовата у него вертикаль, да и председатель ЦИК не тянет», – пишут на белорусском форуме.