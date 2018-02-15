Парк высоких технологий «взял психологическую планку»: «Бог даст и новые успехи»

Экспорт ПВТ впервые превысил 1 млрд долларов.

Экспорт компаний-резидентов белорусского Парка высоких технологий в 2017-м году достиг 1,025 млрд долларов, увеличившись на 25% к уровню 2016 года. Темпы прироста экспорта в последние годы снижались: +31% в 2014-м, +21% в 2015-м, +16% в 2016-м, а теперь восстанавливаются, сообщили в ПВТ. Общий объем производства ПВТ составил 2,153 млрд белорусских рублей, увеличившись на 20%, пишет TUT.BY.

— Взята психологическая планка, — прокомментировал директор Парка высоких технологий Всеволод Янчевский. — В 2016 году экспорт парка составил 820 млн долларов, а в прошлом вырос на 25 процентов и впервые в истории превысил миллиард долларов. Ключевой фактор успеха один, — ясный сигнал от президента ИТ-сообществу — работайте свободно и спокойно, зарабатывайте для себя и для страны, государство нигде не будет мешать вам, а всюду, где может, поможет.

ИТ-индустрия очень тонко почувствовала это доброе и действительно искреннее отношение государства. И вот результат. Это успех не только для ПВТ, это успех для всей страны, так как этот миллиард долларов пришел в Беларусь, в нашу экономику. Сегодня новый декрет открывает новые возможности, а, значит, Бог даст будут и новые успехи.