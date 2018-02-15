Невзоров: «Вот на фига расстреляли Чикатило?»

Известный публицист – о дресс-коде для России, кровавых клоунах и дурачье-олигархах.

– Вообще, теоретически Россия прекрасная и одна из самых потрясающих стран мира с самым потрясающим потенциалом, но она прется в этот клуб сверхдержав со Сталиным под мышкой, обвешавшись крестами, – комментирует на Эхе Москвы последние события Александр Невзоров. – Из каждого кармана у нее торчит какой-нибудь кровавый клоун типа Захарченко и Асада. Но есть же дресс-код. В таком виде не ходят в приличные заведение.

Тем паче, что у этих заведений есть хозяева, которые строго следят за тем, чтобы гости с ногтей не капали украинской кровью на ковры, по крайней мере. Вообще, вели бы себя как-нибудь приличнее. Ведь никто же не требует что-нибудь особенное сделать. Требуют всего-навсего соответствовать этому нормальному дресс-коду, соблюсти приличия и почиститься от опасной и архаичной грязи.

Все всё понимают. Понимают, что Россия сейчас бедная. Она с размаху гордо села на кол импортозамещения и теперь испытывает от этого боль, неловкость.

Понятно, что кол так сразу, конечно, не вытащишь, но им не надо помахивать, изображая радость. Кстати, про Захарченко тоже любопытно. Донбасс… Вообще, ввязались, конечно… Блин, я понимаю, что это превратилось уже в проклятие. Там некого ставить в президенты, там нет кадров. А все почему, что там нет кадров? Потому что был легкомысленно растрачен еще в советское время, конечно, кадровый резерв. Вот на фига расстреляли Чикатило? Мог бы быть такой замечательный осуществитель «Русского мира».

Тут у нас донбасский главарь заявил, что и Харьков и Бессарабия должны покориться ДНР. И вообще, интересно, кто его выпускает на публику? Кто ему разрешает говорить? Думаю, что даже Кремль махнул на него рукой. И Кремлю уже осточертел Захарченко. Понятно, что его гораздо больше волнуют рыбки…

И там удивительно, что девушка, в общем, обиделась, потому что, честно говоря, не дело рыбок определять, какую уху из них варят: двойную или тройную. Если она предлагает себя в качестве аксессуара банного или для яхты, они должна смириться с той ролью, что, скорей всего, она будет унижена и все, что с ней должно произойти, происходит по намеченному плану.

Потому что Дерипаска, он же не мерзавец какой-то. Он купил услугу под называнием Настя. Он купил с таким же видом, как он купил бы сеанс эпиляции груди или связку бананов. И он не ждал никакой подлости. Единственно, меня, конечно, потрясает безмыслие олигархов, которые… Какое феноменальное дурачье!..