В результате стрельбы в школе во Флориде погибли 17 человек

Жертвами стрельбы в школе в городе Паркленд стали 17 человек. Об этом сообщил шериф Скот Израэль, передает CNN.

– 12 человек были убиты в школе, двое – у здания школы, один - на улице и двое умерли в госпитале. Среди погибших – как ученики, так и взрослые, – сообщил шериф.

В больницах остаются 15 человек, из них трое в критическом состоянии.

Эвакуация учащихся

Шериф подтвердил, что нападавшего зовут Николаус Круз. Ему 19 лет, он был исключен из школы в качестве дисциплинарной меры. По словам шерифа, в ходе изучения его соцсетей были найдены «очень, очень тревожащие материалы». О возможных мотивах нападавшего он не сказал.

Правоохранители сопровождают задержанного

Паркленд, город с населением в 31 тысячу человек, в прошлом году был назван самым безопасным городом Флориды.

Стрельба в школе Марджори Стонман Дуглас началась около двух часов дня по местному времени. По словам учеников, они услышали несколько выстрелов, после чего в школе сработала сигнализация. Ее оцепил спецназ, были закрыты близлежащие школы.

Нападение стало вторым по числу погибших массовым убийством в школе в новейшей истории США. В школе «Сэнди-Хук» в 2012 году были убиты 26 человек.

По данным CNN, это четвертая стрельба в школах США с начала года, по данным USA Today — шестая.