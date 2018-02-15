Два польских водителя дрались на трассе – их насмерть сбил белорусский дальнобойщик

Белорусский дальнобойщик в Польше насмерть сбил двух водителей, которые выясняли отношения на скоростной трассе, сообщает издание DziennikPolski24.

Фото: Jarosław Sołomacha, dziennikpolski24.pl

Авария произошла в пятницу, 9 февраля, на автомагистрали S8 вблизи города Кшево-Старе (Подляское воеводство). Два водителя не поделили дорогу и допустили незначительное столкновение автомобилей. После этого они остановились на скоростной трассе и начали драться.

Когда мужчины оказались на проезжей части дороги, их сбила фура, которой управлял гражданин Беларуси. От полученных травм 29-летний житель Кракова и 40-летний житель города Замбрув умерли на месте происшествия.

По словам следователей, водитель фуры не нарушал ПДД и не имел шансов избежать наезда. Однако прокуратура выставила ему обвинение в совершении ДТП со смертельным исходом, за что ему может грозить до 8 лет лишения свободы.

Водителя не заключали под стражу, к нему применена мера пресечения в виде залога на сумму 4000 злотых (около 1200 долларов).

– К трагедии привела именно дорожная агрессия. Во время езды один водитель подрезал другого, вроде бы даже было касание автомобилей. В какой-то момент оба водителя вышли из своих машин и начали драться. Какой смысл был выливать свою агрессию на скоростной дороге? Знака аварийной остановки на месте не было. К сожалению, урегулировал этот спор белорусский грузовик, хотя его водитель и пытался избежать столкновения, — написал пользователь форума польского издания Януш, с которым информацией поделился очевидец произошедшего, пишет onliner.by.