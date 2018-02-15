Коля Лукашенко поздравил китайцев музыкальной открыткой. Видеофакт
Поздравив друзей из Поднебесной с праздником весны.
С Праздником весны китайских друзей поздравил самый известный в Китае белорусский тинейджер (Минск, 15.02.2018) pic.twitter.com/DaeNPUz5j7— Кирилл Рудый (@kvrudy) 15 февраля 2018 г.
Видеофакт в Твиттере опубликовал посол Беларуси в Китае Кирилл Рудый, назвав младшего сына Александра Лукашенко «самым известным белорусским тинейджером в Китае».
Ролик, где Николай Лукашенко играет на рояле, опубликован 15 февраля.
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