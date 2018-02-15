Коля Лукашенко поздравил китайцев музыкальной открыткой. Видеофакт

Поздравив друзей из Поднебесной с праздником весны.

С Праздником весны китайских друзей поздравил самый известный в Китае белорусский тинейджер (Минск, 15.02.2018) pic.twitter.com/DaeNPUz5j7 — Кирилл Рудый (@kvrudy) 15 февраля 2018 г.

Видеофакт в Твиттере опубликовал посол Беларуси в Китае Кирилл Рудый, назвав младшего сына Александра Лукашенко «самым известным белорусским тинейджером в Китае».

Ролик, где Николай Лукашенко играет на рояле, опубликован 15 февраля.