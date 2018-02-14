Чем слова Равкова о «семи днях в петле» шокируют помимо самого факта трагедии в Печах

Из собственного опыта — в армии сложно потеряться и на 20 минут.

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— Для меня, как министра, самым неприятным стало то, что мы потеряли Коржича на 7 дней. Он 7 дней провисел в петле ... Я понимаю, что солдат может затеряться на ночь, на несколько часов, но не на 7 дней! — рассказал на пресс-конференции министр обороны Андрей Равков.

Эти слова напомнили мне о собственной службе в армии. К счастью, мне только из слов сослуживцев довелось узнать о дедовщине в Печах.

Чтобы понять негодование министра, расскажу о том, что делают в армии, чтобы не пропадали военнослужащие. Сравнение собственного опыта и услышанного о произошедшем в Печах заставляет разделить эмоции министра.

Если солдат попадает в медсанчасть, его нахождение там ежедневно подтверждается в подразделении соответственной записью в журнале. Иными словами, версия о том, что исчезновение Коржича не сразу заметили из-за того, что в его подразделении не знали о выписке бойца, не выдерживает критики. Знать о его местонахождении обязаны были как в подразделении, так и в санчасти.

В принципе, контроль за местонахождением военнослужащих входит в обязанности дежурного наряда. Заступая в наряд, дежурный по подразделению составляет текущий список личного состава, уточняя, кто, куда и в каком количестве отправился в наряд, командировку, медсанчасть. По первому требованию проверяющего дневальные, а также дежурный сержант либо прапорщик обязаны отчитаться о местонахождении любого из военнослужащих подразделения.

Во время моей службы был такой случай. Полковой контрразведчик закрыл в одном из учебных классов сержанта, который там прятался от занятий. А потом попросил дежурного по полку офицера проверить личный состав нашего батальона. У нас было 20 минут, чтобы найти пропажу, иначе дежурный наряд, а также командиров подразделения ожидало бы наказание.

Другая история приключилась с сослуживцем, опоздавшим из увольнения на час из-за поломки авто. Мы уже готовились к мероприятиям по розыску дезертира, когда опоздавший солдат все же пришел на КПП.