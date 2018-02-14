Белорусские баскетболистки победили полек в квалификации ЧЕ-2019

Поединок в Минске завершился уверенной победой со счетом 71:50.

14 февраля в Минске в рамках квалификации Евробаскета встретились женские сборные Беларуси и Польши по баскетболу. Белоруски одержали убедительную победу со счетом 71:50 (13:6, 23:17, 15:12, 20:15), сообщает «Прессбол».

Теперь положение в группе «В» выглядит так: Турция — 6 очков (3 игры), Беларусь — 5 (3), Польша — 4 (3), Эстония — 3 (3).

В финальную стадию чемпионата Европы выйдут победители 8 групп, а также 6 лучших коллективов, занявших вторые места. Не участвуют в отборе сборные Латвии и Сербии, чьи страны станут хозяйками Евробаскета.