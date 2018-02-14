Как купить счастье за деньги (не так уж и дорого)

Вам тоже говорили, что счастье за деньги не купишь? Вас немножко обманули. Вопрос лишь в том, на что именно стоит тратить деньги, чтобы это принесло удовольствие, а не разочарование.

Закономерности «чем богаче, тем счастливее» действительно нет. Точнее есть, но до определенного предела. Психологические исследования раз за разом показывали: человек становится счастливее, когда удовлетворяются его базовые потребности.

То есть у него есть еда, жилье, бытовой комфорт и небольшой излишек средств на всякие необязательные приятности. А вот выше этого необходимого уровня – никакой разницы. Можно иметь 10 миллионов, можно 40, а счастья больше не станет.

И все же то, как вы тратите тот самый «небольшой излишек», решает многое. Вот три проверенных психологами способа инвестировать деньги в свое счастье.

1. Покупайте опыт, а не вещи

Приобретая вещи, вы получаете быстрый всплеск гормонов удовольствия: когда совершаете покупку и, может быть, когда используете обновку в первый раз. Но быстро привыкаете к тому, что эта вещь – ваша, и былой радости уже нет.

Если же вкладываете деньги не в объекты, а в опыт (путешествия, приключения, праздники), то вы повышаете свой уровень радости минимум трижды: когда будете предвкушать приятное событие, когда будете переживать его в настоящем и когда будете вспоминать о нем.

Человек так устроен, что у него лучше получается наслаждаться воспоминаниями о приятных переживаниях, чем вещами (и уж тем более воспоминаниями о вещах).

Кроме того, яркий опыт, переживания, впечатления еще и делают нас ближе с другими людьми, а ведь люди – социальные существа. Вещи этого делать не умеют.

2. Покупайте время

Время – единственный ресурс в этом мире, перед которым все равны. Никто не может его купить, создать или одолжить. Никто не может поставить его на паузу, ускорить или изменить. Мы можем проконтролировать только то, как проводим время.

И над этим стоит подумать, потому что деньги за неудачную покупку можно вернуть, а вот из потраченного времени нам не вернется ни секунды.

Выбирая работу, при прочих равных лучше брать ту, которая ближе к дому: многочасовое утреннее и вечернее стояние в пробках или толкотня в общественном транспорте совершенно точно не прибавят вам дзена.

Покупая авиабилеты, лучше переплатить за прямой авиарейс, потому что пересадки – это стресс и потерянное время. Большой вопрос, стоит ли жертвовать своим временем, чтобы сэкономить деньги или даже чтобы заработать больше денег. Почаще взвешивайте, какое использование времени дает вам меньше всего стресса и больше всего счастья.

3. Отдавайте

Звучит не очень-то логично, но исследования показывают: пожертвование на благотворительность или волонтерство даст вам столько же удовольствия, что и увеличение вашего дохода в два раза.

Альтруизм имеет самую что ни на есть эгоистичную основу: в наш мозг вшито желание делиться и помогать другим людям, мы получаем от этого приятные эмоции. Выбирайте те способы проявлять доброту и щедрость, которые вызывают у вас радость и энтузиазм.

Ориентируйтесь только на себя, а не на те виды благотворительности, которые более раскручены или модны в вашем кругу. Чем больше вы видите положительный эффект своей помощи, чем больше вы верите в этот эффект, тем сильнее это подкачает ваше ощущение счастья.

А еще щедрость подпитывает ваше ощущение своего богатства. Жертвуя деньги на благотворительность, вы чувствуете: у вас есть так много средств, что можно и поделиться.

Эти три способа можно и скомбинировать: угостите ужином кого-нибудь из своих друзей в ресторане неподалеку. Так вы проявите щедрость, вложите деньги в опыт и купите себе время, потому что поужинаете рядом с домом или работой (вместо того чтобы ехать через полгорода в какое-то модное место).