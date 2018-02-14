.
Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
Белорусские баскетболистки победили полек в квалификации ЧЕ-2019
Антикризисный управляющий украл с обонкротившегося витебского предприятия более $ 7000
Дзяўчына са Слоніма не здолела адказаць на пытанні па-беларуску на кастынгу «Міс Беларусь»
Главная надежда Беларуси в женском фристайле. И это не Алла Цупер
Стрельба у штаб-квартиры Агентства национальной безопасности США: трое раненых
Такси 135 понизило расценки. Отказавшихся работать по новым правилам водителей уволили
В ночь на четверг похолодает до -17°С
Замдекана из БГУ, посоветовавший студентам проголосовать досрочно, уточнил свою цитату
Дракохруст: Будут ли белорусы ложиться под танки НАТО
Цифра дня. При голосовании комиссия насчитала избирателей в 14 раз больше, чем наблюдатели
Раўкоў патлумачыў, чаму 100-годдзе беларускага войска адзначаецца 23 лютага
Министр Колтович: «Конкурентом является не китайский товар, а партнеры по ЕврАзЭС»
Love is… Версия Ермошиной
Коля и три женщины из ближайшего окружения Лукашенко. Фотофакт
Орехъ: «Простудился Путин – а голова болит у всех»
Замминистра иностранных дел России построил церковь под Могилевом. Фотофакт
Мнение дня: «Страшно, ведь эти люди — в правящей элите — вообще не понимают, как устроен мир»
Лось сбил вертолет в США. Фотофакт
Нацразведка США: Москва будет пытаться испортить любое потепление между Минском и Западом
Як аднаасобнікі ад павіннасцяў ухіляліся, і што з гэтага атрымалася
Еще новости >


САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Неожиданное требование Лукашенко по «жесткому наказанию», которое может коснуться его самого
Чем Навальный порадовал Лукашенко
«Понимаете, девяностые-нулевые…» Кандидаты о своем криминальном прошлом
Цитата дня. Ермошина недовольна избирателями
Владимир Бережков: «После отставки Якубовича в «СБ» не было ни цветов, ни проводов. Ничего. Тишина. Как будто не было человека»
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Собчак поддержала «недалекую искательницу приключений из Бобруйска»
Экс-капитан сборной Германии: «Соболенко через два-три года войдет в ТОП-10»
Минчанка: «Я едва не потеряла ребенка из-за работодателя. А теперь он идет в депутаты»
«Будете жаловаться, не дадим вам работать в Минске»
«Как вам такой лозунг: «Оставил после шашлыков мусор на поляне? Ты враг России!»
Чым цяпер займаюцца тэлепрапагандысты 1990-х і 2000-х
Латынина: «Писец Дерипаске, писец Трампу, писец всем»
Уролог: мужской климакс часто наступает даже раньше, чем женский!
Маленький секрет самой «благополучной» страны в Европе
Поротников: «Крупнейшие силовые ведомства нашей страны серьезно больны»
Три любопытных факта о помощнике Лукашенко по вопросам «от земли и до неба»
Сяргей Шчурко: «Ім ня плацяць заробкаў, а яны выйграюць мэдалі на чэмпіянаце Эўропы»
Платить придется за «очень много услуг». Депутаты и министерства обсудили новый декрет о тунеядцах
Из дневника майора ГПУ: «Тот, за кем захлопнулась дверь «американки», уже не выйдет таким, каким вошёл»
Актер Харланчук: «Какие у ОМОНовца были причины избивать? Ему нож к горлу приставили?»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Первый и пока единственный бело-красно-белый знаменосец на Олимпиадах
Блондинки с «белорусским следом» в окружении «видных» российских мужчин
В лечкомиссии робот-хирург провел операцию — впервые в истории Беларуси
Кто красивее: Белла и Джиджи Хадид или их двоюродная сестра – модель плюс-сайз? (голосование)
Белорусский сахар в Москве стоит в полтора раза дешевле, чем в Минске
Сара едет. В Перу!
Крановый завод выпустил очень актуальный «мужской» эротический календарь
Календарь Craneship на 2018-й: Pirelli нервно курит в тамбуре
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Спорт
14.02.2018
Трибуна
Главная надежда Беларуси в женском фристайле. И это не Алла Цупер

На Олимпиаду в Пхенчхан женская команда Беларуси по фристайлу поехала с новым лидером – Анной Гуськовой.

Фото тут и далее Анны Гуськовой, Вконтакте

25-летняя спортсменка проводит олимпийский сезон мощнее Аллы Цупер, которая после трехлетней паузы вернулась в большой спорт. Победительница Сочи-2014 пока выглядит темной лошадкой: что-то может, но что именно – непонятно. Лучшее достижение Аллы после камбэка – пятое место на этапе Кубка мира в Москве.

Гуськова, напротив, проводит самый успешный сезон в карьере. В Китае она одержала первую победу на этапах Кубка мира, а в США выиграла «серебро». В генеральной классификации девушка заняла рекордное для себя второе место, немного уступив китаянке Сюй Мэнтао.

Фристайлом Анна Гуськова начала заниматься в семь лет. Такой экстремальный вид спорта выбрали для нее родители. Лыжная акробатика настолько увлекла девочку, что детские мечты стать фотографом или журналистом отошли на второй план.

Впрочем, попробовать себя в роли комментатора Анне однажды удалось: на этапе Кубка мира в «Раубичах» она помогала Дарине Запольской вести репортаж для канала «Беларусь 1».

На Кубке Европы Гуськова дебютировала в 15 лет, на Кубке мира – в 17. Первый серьезный успех в карьере случился в 2012 году – «серебро» на юниорском чемпионате мира.

Почти весь прошлый сезон Анна пропустила из-за травмы. На тренировке девушка неудачно приземлилась и повредила мениск – пришлось ложиться на операцию.

Это был не первый раз, когда проблемы со здоровьем мешали фристайлистке: несколько лет назад она легла под нож из-за разрыва передней крестообразной связки колена.

Олимпиада в Сочи стала для Гуськовой дебютной и сложились крайне неудачно. Из-за падения борьбу за награды Анна прекратила еще на стадии квалификации. В Пхенчхане от нового лидера сборной Беларуси ждут медалей не только на родине. Например, американское новостное агентство The Associated Press прогнозирует белоруске «серебро».

Спортивной форме Анны позавидуют многие мужчины. За 15 секунд она способна подтянуться 10-11 раз. Cделать это с дополнительным весом (блин 5-10 кг) для нее тоже не проблема.

Татуировки – большая страсть Гуськовой. Левую руку девушки украшает объемный цветок, на правой соседствуют хищная Пума с другим цветком. На ключице у Анны набит ее жизненный девиз – Provehito in Altum, что с латыни переводится как «стремись ввысь».

– Девиз не только о фристайле, хотя близок этому виду спорта. Во всем по жизни надо стремиться ввысь — только наверх и никаких падений, – поясняет спортсменка.

Первое тату появилось у Гуськовой в 17 лет. Родители на это отреагировали по-разному. Отец, у которого руки тоже «забиты», спокойно, реакция матери была радикальной: она разрисовала себе руки шариковой ручкой, чтобы показать Анне, как татуировка будет выглядеть в 40 лет. Никакого впечатления на девушку перфоманс матери не произвел.

Еще одно увлечение лыжной акробатки – шитье. У Анны даже есть своя швейная машинка, но из-за плотного графика тренировок и соревнований практиковаться в создании одежды у Гуськовой нет времени. Серьезно заняться дизайном девушка планирует после окончания спортивной карьеры.

Квалификация у фристайлисток начнется в четверг в 14.00.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 4.7 (оценок:14)
Главное
Класковский: «Чувство самосохранения подсказывает Лукашенко, что надо потихоньку отгребать от Москвы»
Love is… Версия Ермошиной
Коля и три женщины из ближайшего окружения Лукашенко. Фотофакт
«Валентинка» от помощника Путина: «Этот мир — изобретение и изделие мужчины»
Диалог Лукашенко и легендарного футбольного тренера: «Ты» против «Вы»
Россия выбирает лапти?
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY