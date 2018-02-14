Главная надежда Беларуси в женском фристайле. И это не Алла Цупер

На Олимпиаду в Пхенчхан женская команда Беларуси по фристайлу поехала с новым лидером – Анной Гуськовой.

Фото тут и далее Анны Гуськовой, Вконтакте

25-летняя спортсменка проводит олимпийский сезон мощнее Аллы Цупер, которая после трехлетней паузы вернулась в большой спорт. Победительница Сочи-2014 пока выглядит темной лошадкой: что-то может, но что именно – непонятно. Лучшее достижение Аллы после камбэка – пятое место на этапе Кубка мира в Москве.

Гуськова, напротив, проводит самый успешный сезон в карьере. В Китае она одержала первую победу на этапах Кубка мира, а в США выиграла «серебро». В генеральной классификации девушка заняла рекордное для себя второе место, немного уступив китаянке Сюй Мэнтао.

Фристайлом Анна Гуськова начала заниматься в семь лет. Такой экстремальный вид спорта выбрали для нее родители. Лыжная акробатика настолько увлекла девочку, что детские мечты стать фотографом или журналистом отошли на второй план.

Впрочем, попробовать себя в роли комментатора Анне однажды удалось: на этапе Кубка мира в «Раубичах» она помогала Дарине Запольской вести репортаж для канала «Беларусь 1».

На Кубке Европы Гуськова дебютировала в 15 лет, на Кубке мира – в 17. Первый серьезный успех в карьере случился в 2012 году – «серебро» на юниорском чемпионате мира.

Почти весь прошлый сезон Анна пропустила из-за травмы. На тренировке девушка неудачно приземлилась и повредила мениск – пришлось ложиться на операцию.

Это был не первый раз, когда проблемы со здоровьем мешали фристайлистке: несколько лет назад она легла под нож из-за разрыва передней крестообразной связки колена.

Олимпиада в Сочи стала для Гуськовой дебютной и сложились крайне неудачно. Из-за падения борьбу за награды Анна прекратила еще на стадии квалификации. В Пхенчхане от нового лидера сборной Беларуси ждут медалей не только на родине. Например, американское новостное агентство The Associated Press прогнозирует белоруске «серебро».

Спортивной форме Анны позавидуют многие мужчины. За 15 секунд она способна подтянуться 10-11 раз. Cделать это с дополнительным весом (блин 5-10 кг) для нее тоже не проблема.

Татуировки – большая страсть Гуськовой. Левую руку девушки украшает объемный цветок, на правой соседствуют хищная Пума с другим цветком. На ключице у Анны набит ее жизненный девиз – Provehito in Altum, что с латыни переводится как «стремись ввысь».

– Девиз не только о фристайле, хотя близок этому виду спорта. Во всем по жизни надо стремиться ввысь — только наверх и никаких падений, – поясняет спортсменка.

Первое тату появилось у Гуськовой в 17 лет. Родители на это отреагировали по-разному. Отец, у которого руки тоже «забиты», спокойно, реакция матери была радикальной: она разрисовала себе руки шариковой ручкой, чтобы показать Анне, как татуировка будет выглядеть в 40 лет. Никакого впечатления на девушку перфоманс матери не произвел.

Еще одно увлечение лыжной акробатки – шитье. У Анны даже есть своя швейная машинка, но из-за плотного графика тренировок и соревнований практиковаться в создании одежды у Гуськовой нет времени. Серьезно заняться дизайном девушка планирует после окончания спортивной карьеры.

Квалификация у фристайлисток начнется в четверг в 14.00.