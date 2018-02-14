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Общество
14.02.2018
Юлия Альгерчик, AUTO.TUT.BY
Такси 135 понизило расценки. Отказавшихся работать по новым правилам водителей уволили

Служба такси 135 «Столица» понизила расценки на перевозки, вызвав тем самым недовольство у водителей — теперь они будут зарабатывать меньше.

— В качестве протеста мы решили, что не будем сегодня принимать заказы через программу службы 135. Тех, кто поддержал это предложение, уволили, — сообщил AUTO.TUT.BY один из таксистов.

— В прошлом году служба 135 «Столица» подняла расценки до 70 копеек за 1 км, абонирование стоило 6 рублей. За каждый полученный заказ таксист платил диспетчерской 1 рубль 30 копеек, — рассказал водитель.

Мужчина пояснил: для того чтобы заработать в месяц 500 долларов, ему приходилось работать без выходных по 14−15 часов в сутки.

— Конечно, очень тяжело в таком ритме пахать. А сейчас нам сделали еще хуже, потому что тарифы на километраж и абонирование снизили, а мы с заказа как платили рубль тридцать, так и должны платить. Почему эту сумму не понизили? Получается, что зарабатывать сейчас мы будем меньше. Но у большинства из нас семьи, как их содержать? Да и цены в магазинах не уменьшаются — растут!

Возмущенные таксисты приехали в офис службы 135, чтобы поговорить с ее руководителем — Олегом Радкевичем.

— Разговора не получилось — он то ли резко оказался занятым, то ли ушел в отпуск, мы так и не поняли.

Водители решили, что в качестве протеста не будут принимать сегодня заказы, поступившие через службу 135, об этом они договорились через вайбер-чат.

— По-видимому, об этом узнали в диспетчерской. Поэтому когда несколько человек поддержали нашу акцию и не взяли заказы, то их просто уволили без объяснения причин.

Просто так сдаваться перевозчики не собираются: многие проработали в службе не один год, поэтому переходить на другие предприятия не хотят. Обсудить проблему и решить, как работать дальше, водители собираются завтра.

— Все таксисты были оповещены, что завтра мы съезжаемся на большую стоянку возле «Чижовка-Арены» — места хватит всем. Прежде чем еще раз ехать к Радкевичу, обсудим, что мы можем ему сказать, чтобы он пошел нам навстречу и улучшил условия работы.

В службе такси 135 «Столица» о недовольстве водителей знают, однако директор предприятия Олег Радкевич считает, что он как частный бизнесмен может назначать те тарифы, которые считает обоснованными и выгодными для деятельности предприятия.

— Последние пять лет мы были самой дорогой службой такси. Но на рынке появились другие службы, а также Uber, «Яндекс.Такси», которые берут существенно дешевле. Поэтому у нас начало снижаться количество заказов. Мы столкнулись с проблемой, что из-за небольшого количества заказов водитель идет работать в какой-то дополнительный сервис, услуги перевозки которого стоят меньше. Старый тариф был неконкурентоспособный, поэтому мы его решили снизить, иначе у нас просто не было бы работы. Почему я оставил плату за заказ 1 рубль 30 копеек? А почему я должен ее снижать?

По словам Радкевича, принципы ценообразования они пытались объяснять таксистам, большинство из них согласились работать по новым тарифам, но несколько десятков человек выразили протест.

— Эти 30−40 человек через чат начали призывать других водителей не брать наши заказы. Как только мы узнали об этом, этих людей от услуги отключили. Ведь в первую очередь я работаю на пассажира. Зачем мне в системе человек, который отказывается ездить на условиях, принятых на предприятии? Не хочет работать — значит, пассажиру мы его посылать не будем.

Директор компании не планирует снижать стоимость предоставленных для водителей заказов, но готов к диалогу с ними, «пусть только они не живут в своем старом мире, остудят свой пыл и нормально работают».

Такси «Столица» работает в Минске более 15 лет. У службы более 1000 автомобилей различных марок. Все машины, осуществляющие перевозку пассажиров, обратившихся в диспетчерскую, принадлежат индивидуальным предпринимателям либо организациям, имеющим право на осуществление данной услуги.

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