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Общество
14.02.2018
Салiдарнасць
В ночь на четверг похолодает до -17°С

Прогноз погоды на ближайшие три дня.

15 февраля ожидается облачно с прояснениями. В отдельных районах небольшой снег. Ночью и утром местами слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер восточный, юго-восточный, слабый до умеренного. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до -5..-11°С, при прояснениях -12..-17°С, во второй половине дня морозы ослабеют до -1..-6°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает сайт Гидрометцентра.

16 февраля ночью в отдельных районах, днем на большей части территории страны пройдет кратковременный снег, мокрый снег. В отдельных районах ожидается туман, слабый гололед, на дорогах гололедица.

Ветер южный: ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха минимальная ночью от -3°С по югу до -10°С по северу страны, максимальная днем -4..+2°С.

17 февраля на большей территории пройдет кратковременный снег, мокрый снег. В отдельных районах туман, слабый гололед, на дорогах гололедица.

Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -2..-7°С, максимальная днем -3..+3°С.

 
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