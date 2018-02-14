Замдекана из БГУ, посоветовавший студентам проголосовать досрочно, уточнил свою цитату

Студенты механико-математического факультета пожаловались в соцсетях: заместитель декана якобы призвал их принять участие в досрочном голосовании с фееричной аргументацией.

«Наша Нива» решила сверить цитату у самого преподавателя.

По словам студентов, заместитель декана по учебной работе Валерий Курсов сказал следующее: «Вы идете голосовать досрочно, или вы пойдете торговать обувью на Ждановичи».

Валерий Курсов заявил «Нашей Нiве», что «студенты передергивают» его слова.

Но Курсов не отрицает, что действительно призывает студентов голосовать досрочно и объясняет почему:

— Я просто попросил студентов. Студенты первого курса пользуются всяческими льготами. Мы их заселяем в общежитие — всех студентов из других городов. Они живут авансом. До Нового года им назначают стипендию — ни за что. Они еще ничего не сдали.

Они учатся в государственном вузе, пользуются льготами. У нас студенты старших курсов недовольны тем, что их с высокими баллами не заселяют в общежитие, так как якобы надо молодежь в целях адаптации заселить в общежитие. А вы знаете цены на съемное жилье в Минске. И вот эти дети, которые, наверное, привыкли пренебрежительно относиться к своим школьным преподавателям, пытаются распространить это отношение на преподавателей уже в вузе.

Они плохо воспитаны своими родителями. И когда я обращаюсь к ним с просьбой исполнить гражданский долг, они начинают здесь играть в революционеров…

Пусть они идут [голосовать] 18-го, я не знаю. Как хотят.

Курсов также пояснил, почему «гражданский долг» — это именно досрочное голосование:

— Потому что многие уедут к родителям. И я боюсь, что долг они вообще не выполнят. А это будет очень плохо. Ведь государство делает для них очень много. Вот в главном корпусе отремонтировали столовую. Великолепная столовая, там сейчас дешево и хорошо кормят. То есть, все для студентов. И сейчас мы ожидаем симметричный ответ на все эти действия.