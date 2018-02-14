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Общество
14.02.2018
Салiдарнасць
Равков: тело солдата Коржича 7 дней провисело в петле

Министр обороны Андрей Равков рассказал, как проводится расследование, и привел статистику по суицидам в армии.

«Раздувается общественная кампания»

Так, по словам министра, результатом проверки, организованной после смерти солдата в Печах, стало возбуждение уголовных дел и в других частях.

— После смерти Коржича было возбуждено 5 уголовных дел. В течение 4 месяцев проводится расследование, проверялись другие части. По результатам проверки было возбуждено 48 уголовных дел в 16 воинских частях, — цитирует TUT.BY слова министра обороны Андрея Равкова. — 42 дела было возбуждено в 72-м учебном центре.

— Для меня, как министра, самым неприятным стало то, что мы потеряли Коржича на 7 дней. Он 7 дней провисел в петле ... Я понимаю, что солдат может затеряться на ночь, на несколько часов, но не на 7 дней! Поэтому без сожалений мы отстранили от должности тех, кто должен был вести учет, пришлось решить кадровые вопросы, — цитирует министра Наша Нiва.

Министр также отметил, что «раздувается общественная кампания» после смерти Коржича, но никто не обратил внимание, что в прошлом году военные психологи выявили у 154 молодых парней психические заболевания, парни тут же были отправлены домой, хотя до этого были пригодным для службы в армии. Сейчас 17 человек находятся в РНПЦ в Новинках, еще 17 солдат срочной службы в 2018 году были уволены.

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«В 1995 году было 42 суицида, в прошлом — 3»

Вместе с тем Андрей Равков отметил, что суицидов в армии «быть не должно».

— В прошлом году их было 3, в позапрошлом — 4, а в 1995 году — 42, — привел статистику  министр и подчеркнул: —  Но положительная статистика не дает права их оправдывать сейчас.

«А родители двух-трех сыновей скажут: «А мы что, не такие?»

Министр обороны также прокомментировал идею Александра Лукашенко не призывать в армию единственного сына в семье. По словам Равкова, этот вопрос «промониторили».

— У нас 21% мальчишек — это один ребенок в семье, а из тех, кто в резерве, еще больше, — 24%. Сказать, что их не будут призывать в армию, будет неправильно. А родители двух-трех сыновей скажут: «А мы что, не такие?»

«Вооруженные силы готовы к войнам будущего»

Министр также коснулся обороноспособности нашей страны и напомнил про новое для военных понятие — гибридная война. По его словам, Беларусь является «донором безопасности на континенте», а основные цели белорусской армии до 2020 года — создание компактной, мобильной, хорошо оснащенной армии, способной отвечать на новые угрозы, в том числе и гибридные войны.

Равков заявил, что понятие «гибридные войны» белорусские военные ученые сформулировали задолго до того, как термин начали активно использовать в мире.

— Многие идеи о подготовке вооруженных сил к войнам будущего реализованы в системе обеспечения военной безопасности нашей страны, — заявил министр обороны.

Он также обратил внимание на миролюбивую внешнюю политику нашей страны.

— Беларусь не рассматривает ни одно из государств в качестве противника, реализуется миролюбивая многовекторная внешняя политика, — напомнил министр.

 
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