.
Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
Дракохруст: Будут ли белорусы ложиться под танки НАТО
Цифра дня. При голосовании комиссия насчитала избирателей в 14 раз больше, чем наблюдатели
Раўкоў патлумачыў, чаму 100-годдзе беларускага войска адзначаецца 23 лютага
Министр Колтович: «Конкурентом является не китайский товар, а партнеры по ЕврАзЭС»
Love is… Версия Ермошиной
Коля и три женщины из ближайшего окружения Лукашенко. Фотофакт
Орехъ: «Простудился Путин – а голова болит у всех»
Замминистра иностранных дел России построил церковь под Могилевом. Фотофакт
Мнение дня: «Страшно, ведь эти люди — в правящей элите — вообще не понимают, как устроен мир»
Лось сбил вертолет в США. Фотофакт
Нацразведка США: Москва будет пытаться испортить любое потепление между Минском и Западом
Як аднаасобнікі ад павіннасцяў ухіляліся, і што з гэтага атрымалася
Министр иностранных дел Нидерландов соврал о встрече с Путиным и ушел в отставку
В Слуцке к приезду Лукашенко ремонтируют дорогу. Фотофакт
Еще новости >


САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Неожиданное требование Лукашенко по «жесткому наказанию», которое может коснуться его самого
Чем Навальный порадовал Лукашенко
«Понимаете, девяностые-нулевые…» Кандидаты о своем криминальном прошлом
Цитата дня. Ермошина недовольна избирателями
Владимир Бережков: «После отставки Якубовича в «СБ» не было ни цветов, ни проводов. Ничего. Тишина. Как будто не было человека»
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Минчанка: «Я едва не потеряла ребенка из-за работодателя. А теперь он идет в депутаты»
«Будете жаловаться, не дадим вам работать в Минске»
«Как вам такой лозунг: «Оставил после шашлыков мусор на поляне? Ты враг России!»
Чым цяпер займаюцца тэлепрапагандысты 1990-х і 2000-х
Латынина: «Писец Дерипаске, писец Трампу, писец всем»
Уролог: мужской климакс часто наступает даже раньше, чем женский!
Дмитрий Быков: «Кроме того, что отхватили Крым и испортили жизнь на Донбассе, что вы сделали-то?»
Маленький секрет самой «благополучной» страны в Европе
Поротников: «Крупнейшие силовые ведомства нашей страны серьезно больны»
Малишевский: «Надо уже переходить на принудительную подписку по интернету»
Три любопытных факта о помощнике Лукашенко по вопросам «от земли и до неба»
Бабченко: «Не будь, как Олежа»
Сяргей Шчурко: «Ім ня плацяць заробкаў, а яны выйграюць мэдалі на чэмпіянаце Эўропы»
Платить придется за «очень много услуг». Депутаты и министерства обсудили новый декрет о тунеядцах
Из дневника майора ГПУ: «Тот, за кем захлопнулась дверь «американки», уже не выйдет таким, каким вошёл»
Актер Харланчук: «Какие у ОМОНовца были причины избивать? Ему нож к горлу приставили?»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Первый и пока единственный бело-красно-белый знаменосец на Олимпиадах
Блондинки с «белорусским следом» в окружении «видных» российских мужчин
В лечкомиссии робот-хирург провел операцию — впервые в истории Беларуси
Кто красивее: Белла и Джиджи Хадид или их двоюродная сестра – модель плюс-сайз? (голосование)
Белорусский сахар в Москве стоит в полтора раза дешевле, чем в Минске
Сара едет. В Перу!
Крановый завод выпустил очень актуальный «мужской» эротический календарь
Календарь Craneship на 2018-й: Pirelli нервно курит в тамбуре
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Комментарии
14.02.2018
Юрий Дракохруст, TUT.BY
Дракохруст: Будут ли белорусы ложиться под танки НАТО

Александр Лукашенко на совещании в Совете безопасности достаточно критично высказался о политике России.

«Но серьезного понимания у руководства России сегодня о том, что надо на наиболее опасных направлениях нашей общей совместной обороны укреплять национальные вооруженные силы — Беларуси, Казахстана, Армении, других стран — такого понимания нет. И это очень больно может аукнуться».

Означает ли это заявление, что у Беларуси и России — очередной конфликт, что возвращаются времена газовых, молочных, нефтяных и прочих торговых «войн»? Я думаю, что нет. Однако почему претензии были озвучены публично?

Как ни парадоксально, в данном случае это — своеобразная демонстрация лояльности. Именно в этом ключе — еще одно заявление, сделанное на Совете безопасности: «Надо понимать, что, допустим, Беларусь является основным форпостом, в том числе и Российской Федерации, на западном направлении, а здесь сегодня наиболее опасное направление».

В последние годы казалось, что ушли в невозвратное прошлое времена, когда президент Беларуси обещал, что белорусы, при необходимости, лягут под танки НАТО и не пропустят их на Москву. Ан нет, все возвращается. Слова о форпосте на самом опасном направлении — то же обещание лечь под танки, только выраженное в менее поэтической форме.

Класковский: «Чувство самосохранения подсказывает Лукашенко, что надо потихоньку отгребать от Москвы»

А как же великая миротворческая миссия Беларуси, «Хельсинки-2», Минск — площадка, где мирят великих славянских братьев белорусов? А вот откровения про «форпост» — именно про это. Беседы Дональда Трампа и Нурсултана Назарбаева в Вашингтоне насчет возможного переноса переговоров по Украине из Беларуси в Казахстан вызвали нескрываемое раздражение в Минске. Оно было продемонстрировано и во время упомянутого совещания в Совете безопасности РБ, когда Лукашенко сказал, что «реальной альтернативы минской переговорной площадке на сегодняшний день не существует».

Слова про «форпост» и упреки России, что не крепит совместную оборону — это о том же, это послание не только Москве, но и Вашингтону, а в еще большей степени — Берлину и Парижу. Вам нужен прежний Минск, вещающий о «монстре НАТО», подползающем к границам синеокой Беларуси, обещающий ложиться под ваши танки? Нет? Ну так и забудьте про перенос переговоров куда бы то ни было из Минска.

Некой страшной угрозы Западу такой гипотетический поворот Беларуси не сулит. Хотя шум по поводу учений «Запад-2017», страхи, что российские войска в Беларуси останутся, а то и пойдут дальше — в Украину и страны Балтии, свидетельствуют о том, что подобный поворот Запад бы совсем не обрадовал.

Тут дело в нюансах. Беларусь была и есть военный союзник России, независимо от того, говорит Лукашенко про «форпост» или нет. Однако когда говорит, то опасений становится немножко больше. С другой стороны, и возможный перенос площадки переговоров из Минска ни для кого не выглядит такой уж панацеей, «золотым ключиком», который откроет двери к миру в Украине. Это скорее подарок Назарбаеву, чем реальная перспектива установления мира. Может, он такого подарка и заслуживает, ну так Лукашенко своими заявлениями и демонстрирует, что отбирать подарок у него тоже будет чего-то стоить, и вопрос, есть ли смысл эту цену платить.

И, кстати, не сказать, что подобные послания на Западе совсем уж не воспринимают. План миротворческой миссии, одним из авторов которого является бывший генсек НАТО Андерс Форг Расмунсен, предусматривает ввод в Украину миротворцев под флагом ООН в том числе и из Беларуси. Этот план пока очень далек от реализации, никакого согласия мировых столиц на это нет. Но тоже своего рода послание Минску, что укладыванию по танки НАТО есть более плодотворная альтернатива.

Заявления Лукашенко, сделанные на Совете безопасности — по содержанию диалог с Западом, ну а по форме — присяга на верность России. В том числе и упреки за невнимание к совместной обороне. Впрочем, формула насчет «форпоста» — это и обозначение границ союзничества. Мы — ваш форпост, а не вы у нас будете своим форпостом. Вот этого вот не надо, баз там всяких, российского военного присутствия.

«Я не в том плане, что мы хотим или в очередной раз, как у них принято говорить, требуем каких-то денег на какие-то мероприятия», — обиженно заметил президент Беларуси. Вспоминается старая присказка — когда вам говорят, что дело не в деньгах, то дело именно в них. Тут логика такая: вы хотите противостоять Западу, хотите, чтобы мы в этом участвовали, так платите. Несите «бремя русских», перефразируя слова Киплинга насчет «бремени белых».

Хотя по форме — искренняя присяга. И ответ всяким «регнумам» и «взглядам» — никаких поворотов на Запад, видите, готовы исправно ложиться под натовские танки, как встарь, стародавний белорусский обычай.

Ну, а если Назарбаев обойдется без подарка, если и вправду все согласятся на белорусских миротворцев в Украине, то в следующий раз можно будет снова рассказать о Минске как о форпосте мира, а отнюдь не России. По крайней мере, не только ее.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Главное
Класковский: «Чувство самосохранения подсказывает Лукашенко, что надо потихоньку отгребать от Москвы»
Love is… Версия Ермошиной
Коля и три женщины из ближайшего окружения Лукашенко. Фотофакт
«Валентинка» от помощника Путина: «Этот мир — изобретение и изделие мужчины»
Диалог Лукашенко и легендарного футбольного тренера: «Ты» против «Вы»
Россия выбирает лапти?
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY