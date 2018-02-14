Цифра дня. При голосовании комиссия насчитала избирателей в 14 раз больше, чем наблюдатели

13 февраля в Беларуси началось досрочное голосование на местных выборах. И сразу же были поставлены первые рекорды.

Так, кампания «Право выбора 2018», проводя наблюдение на участке №27 Карбышевского избирательного округа №50, насчитала 9 человек проголосовавших, сообщает Еврорадио. Каково же было их удивление, когда в протоколе комиссии они обнаружили 123 человека — разница почти в 14 раз!

Впрочем, на других участках наблюдатели тоже недосчитались избирателей. На участке №28 этого же округа наблюдатели увидели только 17 желающих проголосовать, а по официальной информации — 58. Разница более чем в три раза.

По информации Центризбиркома, в первый день проголосовало 4,44% избирателей.