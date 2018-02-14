«Валентинка» от помощника Путина: «Этот мир — изобретение и изделие мужчины»

Помощник президента РФ Владислав Сурков, которого называют «главным куратором сепаратистских территорий», написал специально к 14 февраля колонку для «Русского пионера».

Приводим его «шовинизма пост» полностью.

«В самом начале нулевых Борис Гребенщиков сказал, что наступила Эра Водолея, и поэтому неизбежна реставрация матриархата.

Нужно ли при политическом планировании учитывать мнение не политолога, не социолога или экономиста, но мага, доктора оккультных наук и визионера, каковым является Борис? Уверен, что да. Кто сомневается, посмотрите на запад — матриархат, действительно, наступает. Женщины берут власть.

Главами правительств, министрами, мэрами в очень влиятельных странах все чаще становятся женщины. Все больше женщин-предпринимателей, женщин-администраторов, женщин, чем-то и кем-то руководящих, наконец, даже просто каких-то беспричинно напористых и бесцельно пробивных женщин.

Голливудские сериалы и блокбастеры, к которым постепенно переходят жреческие компетенции, а вместе с ними и обязанности по поддержанию новых иерархий, принижают мужчин и возвышают женщин. Среди персонажей все реже встречаются начальники, зато начальницы на каждом шагу. Боевые мужики выглядят диковатыми и ограниченными, их бестолковую энергию мудро направляют самоуверенные бабы и бабушки, возглавляющие департаменты полиции, спецподразделения, а то и целые спецслужбы. В последнем эпизоде «Звездных войн» последний джедай - естественно, девушка.

Развернутая на Западе кампания против приставаний мужчин к женщинам, очевидно, только начало. Следующим этапом будет требование женщин поменяться ролями — «теперь приставать будем мы!» Должен же кто-то проявлять инициативу, секс, кажется, никто не отменял. Лучше уж так, чем никак.

Тонко чувствующие конъюнктуру #британскиеученые, как всегда, не подвели. Некий серьезный генетик из Кентского университета в начале года опубликовал статью, в которой доказал, что «мужская» Y-хромосома, содержащая ген SRY (программа воспроизводства половых признаков самца человека), в ходе эволюции должна исчезнуть. И набор генов, «отвечающих» за появление на свет мальчиков, выпадет из генома. Фактически, это деликатное, с использованием щадящей интеллигентской терминологии объявление всех нас, особей «сильного» пола, — дегенератами.

Что происходит? Что на самом деле происходит? Пел же когда-то Джеймс Браун (и девушки подпевали ему!): this is a man's world. Да и совсем недавно 50 Cent пел то же самое.

Этот мир, и вправду, изобретение и изделие мужчины. Несовершенное, но уж какое есть. Моисей и Гаутама, Шекспир и Набоков, Ньютон и Мандельбро, Саладин и Жуков, Королев и Оппенгеймер, Зворыкин и Джобс, Битлз и Брин... — соавторы всего, что вокруг нас и в нас. Почему вдруг этот мужской мир забирают женщины? И главное, зачем?

Существует не афишируемая (времена не те!), но достаточно широко распространенная гипотеза, будто возвышение женщин (а также всегда примыкающих к ним в этом возвышении представителей других немужских полов) есть симптом упадка.

Трудно судить, насколько данная гипотеза неверна. Она вроде бы легко опровергается. Ее сторонники, впрочем, упрямы и, как им кажется, располагают доводами и примерами.

Так, Аристотель объяснял падение Спарты непомерно возросшим влиянием «слабого» пола. Мужское население резко сократилось из-за постоянных войн, значительная часть землевладений, а с ними и власти, перешла к вдовам, которые отнюдь не унывали. Напротив, быстро освоились и даже массово занялись ростовщичеством, что было немыслимо для нравственных и экономических устоев некогда аскетичного народа. Спарта кончилась.

Принятие христианства Еленой, матерью императора Константина, ознаменовало крах языческой Римской Империи. Вскоре император провозгласил Елену августой и сделал государственной религией то, что отрицало культ императора, а значит, и самую основу его государства - Слово Иисуса в пересказе Савла. Рим лишился статуса правящего города, Империя ушла на восток, в Византий, где еще несколько столетий агонизировала и медленно таяла в качестве подражательной "ромейской" державы в то время, как Рим настоящий, Рим Сципионов и Цезарей пропал безвозвратно.

Активное вмешательство Екатерины Медичи в политику трех своих сыновей-королей Франции происходило на фоне эпического крушения Дома Валуа.

На Елизавете Первой пресеклась династия Тюдоров, корона перешла к сыну казненной по ее приказу Марии Стюарт. А при королеве Виктории британская монархия окончательно утратила властные функции и переключилась на оказание ритуальных и церемониальных услуг.

Так называемый «женский султанат» (длившийся около ста лет период доминирования наложниц, жен и матерей султанов в государственном управлении) многими историками считается точкой надлома и начала деградации Блистательной Порты.

Восемнадцатый — «бабий» — век при всем его внешнем блеске нанес непоправимый урон российскому абсолютизму. Эпоха Анны, Елизаветы и двух Екатерин отличилась чередой дворцовых переворотов, разгулом шляхты, фаворитизмом. И немыслимым прежде делом — убийством самодержца, да не одного, а двух (мужского, само собой, пола), что привело к десакрализации самодержавия. Если в предшествующие века и гибли «цари», то только в годы Смуты и только «ненастоящие», не из Рюриковичей или Романовых: Годунов-мл., Лжедмитрий и Лжелжедмитрий. Ликвидация же Петра Третьего и Иоанна Шестого стала подлинной революцией, открывшей путь и давшей метод не только Палену, но и декабристам, и, далее, народовольцам, и большевикам.

Усиление женского влияния, разумеется, не причина, а именно симптом, манифестация декаданса. Не Александра Федоровна развалила Российскую Империю, не Раиса Максимовна — Советский Союз, но о них неизбежно вспоминают в разговорах о последних днях Империи и Союза.

Политические системы призывают женщин, когда выдыхаются после бурного роста и достигают в своем развитии поздней, терминальной стадии. Поэтому, хотя не все правительницы похожи на сестер милосердия, все-таки их правление приемами и стилем обычно напоминает уход за больным, пустые хлопоты в безнадежной клинической ситуации.

На Западе сегодня матриархальная демократия идет на смену либеральной. Феминизм, смягчаясь и мимикрируя, утекает из радикальных сект в широкие массы. Дамский популизм стал, пожалуй, самой эффективной доктриной для тех, кто стремится к политическим вершинам. Все признаки очередного «заката» Европы (вернее, Еврамерики) налицо.

А чем заняты мужчины? Одни поспешили в услужение к новым госпожам и делают заявления типа «считайте меня феминистом». Другие кряхтят и выжидают. Третьи выпивают и закусывают так же беспечно, как выпивали и закусывали в прошлую Эру Рыб.

И лишь немногие избранные (или отверженные) знают, что упадок всегда предшествует подъему. Они не смотрят вслед падающему. Они пытаются понять, что на подъеме. И заняты настоящим мужским делом — изобретают и конструируют новую реальность, пока их спутницы управляют устаревшей. Женщинам они передали то, что сочли бесполезным — руль выработавшей ресурс, сломанной политической машины, которая уже не едет и не везет.

Никто не хочет брать власть без понимания, что в ней пошло не так. Никто, кроме женщин. И вот джентльмены великодушно уступают подругам брексит, миграционный кризис, застрявшие социальные лифты, надувную экономику, пузырящиеся рынки, замерший медианный доход, непролазную многополярность, безлимитную милитаризацию...

Женщины поднялись на командные высоты оползающей политической конструкции. Мужчины спустились уровнем ниже и копошатся там. За фасадами матриархата, в его тылах и подпольях они заняты перегруппировкой сил и переоценкой ценностей.

Ими создаются для будущего невиданные вещи: безлюдная (и в силу своей безлюдности склонная к бесчеловечности) цифровая экономика... инновационная война мощностью в тысячу megadeath... превращение хакеров и прочего сетевого криминалитета в господствующее сословие (подобно тому, как из грабителей и налетчиков сложилась в досетевом обществе аристократия, а от американских «баронов-разбойников» произошла нынешняя капиталистическая элита)... религиозное учение, порождаемое и насаждаемое искусственным интеллектом... глобальная i-государственность, функционирующая на основе тотального контроля в сочетании с массовым производством все новых и новых фиктивных свобод...

В общем, завтра все будет опять man-made, сделано человеком, дословно — мужчиной. А значит, не столько хорошо, сколько нескучно.

В каждой семье порой бывает, что какое-либо житейское затруднение ставит мужа в тупик. Поспорив с женой, с детьми, наконец, с самим собой и ничего не добившись, он в замешательстве уходит в другую комнату. В семье наступает временный матриархат. Муж, в одиночестве выкурив сигарету и сделав для разрядки тридцать отжиманий, выходит, как ни в чем не бывало, к ужину. Классический порядок восстанавливается. И жизнь продолжается. Но что-то в ней меняется навсегда.

То же происходит и в планетарном масштабе. Человечество в затруднении. Матери на хозяйстве. Но отцы вернутся с новым миром, с новыми игрушками для всех.

P. S. Богоспасаемое отечество наше пока что затронуто феминизмом совсем незначительно. Никакого особенного обострения половых отношений не наблюдается. Мы опять то ли отстаем от всех, то ли, наоборот, всех опережаем. Эта неопределенность подсказывает нам единственно возможную стратегию поведения на случай восстания женщин. Стратегию Кунктатора и Барклая — медлить и уклоняться. Не принимать навязываемый бой. И еще — любить».