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Экономика
14.02.2018
Министр Колтович: «Конкурентом является не китайский товар, а партнеры по ЕврАзЭС»

На заседании итоговой коллегии министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович отметил, что товарооборот в 2018 году — это не товарооборот в 1977 году, когда были ресурсы, фонды, квоты.

— Сегодня у товарооборота два слагаемых — денежные доходы населения и объем произведенных и импортированных товаров. Именно на эти пункты власти стоит направлять свои усилия, — аргументировал глава МАРТ, сообщает TUT.BY.

В прошлом году реальные доходы выросли на 1,5%, был рост потребительского кредитования, производство выросло на 7%, импорт — на 17,2%, продолжил министр.

Товары отечественного производства составляли основу потребительского рынка. В частности, удельный вес импорта в структуре оборота продовольственных товаров не превышал безопасного уровня 25% (факт — 19,2%):

— Но нужно отметить отрицательную тенденцию: с 2010 года мы теряем долю внутреннего рынка. В 2010 году удельный вес отечественных товаров составлял 74%, сейчас — 64%, по продовольствию — 83% против 80,8% в 2017-м.

Причем конкурентом является не китайский товар, а наши партнеры по ЕврАзЭС, в частности предприятия и поставщики из России. Доля импорта России в общем объеме импорта в 2010 году составляла 22,7%, в 2017-м — 25%. Причины роста просты — по ряду товарных групп цены у зарубежных поставщиков ниже, качество — не хуже, а то и лучше, условия поставки более приемлемы.

 
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