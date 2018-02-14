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Общество
14.02.2018
Павел Свердлов, Еврорадио
«Человеку жизнь сломали»

Старлея, задержанного по «делу Коржича», уволили из армии.

Павел Суковенко с женой. Фото из соцсетей

Старшего лейтенанта Павла Суковенко, задержанного по «делу Коржича», уволили из армии. Это произошло еще в октябре 2017 года — почти сразу после того, как офицер попал за решетку.

— Когда все это заварилось, ему, скажем так, предложили написать рапорт. Якобы ему будет от этого лучше, — рассказывает Еврорадио родственница Павла Суковенко. — Получилось, что не они его уволили, а он сам. Человеку жизнь сломали. Притом, ни в чем не виновному.

Павел Суковенко собирался связать свою жизнь с белорусской армией. Погоны старшего лейтенанта парень получил совсем недавно — 27 июня 2017 года. В это время Александр Коржич уже служил в части №43064, в которой Суковенко командовал 3-й ротой.

В 2015 году. Тогда еще лейтенант Павел Суковенко проводит занятия. Фото: vsr.mil.by

— Пробую свои силы в таком ответственном деле, как обучение и воспитание будущих наводчиков пушки танка. Кажется, все получается. Во всяком случае, нареканий со стороны командиров и начальников не было, — рассказывал Павел (тогда еще лейтенант) корреспонденту «Белорусской военной газеты». — Что касается дальнейшей перспективы, есть стремление достойно пройти одну за другой служебные ступени для того, чтобы потом поступить на командно-штабной факультет академии и дорасти до больших звезд на погонах. Почему бы и нет!..

3 октября 2017 года 21-летнего рядового Александра Коржича нашли повешенным. 17 октября Следственный комитет сообщил, что по «делу Коржича» задержаны двое офицеров.

31 октября один из этих офицеров, 28-летний капитан Вадим Чирков, был отпущен из СИЗО.

Вадим Чирков (справа) — в 2011 году ещё лейтенант — с отцом, кадровым военным. Фото из соцсетей

Второй офицер — 23-летний старший лейтенант Павел Суковенко. Уже почти 4 месяца он находится за решеткой. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 455 (Бездействие власти, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Беларуси.

«За четыре месяца нам не дали ни одного свидания»

После того, как Суковенко посадили за решетку и уволили из армии, его жена потеряла право на комнату в общежитии, где они вместе жили. Теперь уже бывший офицер остается в СИЗО, а Маргарита Суковенко вынуждена вернуться к маме.

— Его семья оказалась выброшенной отовсюду. После того, что произошло, жену выселили из общежития. Там они уже успели обжиться, у них много вещей было, — продолжает родственница Суковенко. — Люди помогли все это перевезти к ее родителям. А сама Маргарита сейчас живет в Несвижском районе, в Снове, где ее мама работает учительницей.

Маргарита Суковенко. Фото из соцсетей

В Снове Маргарита работает продавцом в магазине: «Она возит передачи мужу. 30 кг в месяц. Хочешь — сразу, хочешь — по частям. Соответственно, деньги нужны. Адвокат, вот это всё. За четыре месяца нам не дали ни одного свидания».​

«Никто из них не сказал: «Это я»

Мама Павла Суковенко приезжала в Пинск к маме погибшего солдата Александра Коржича. По словам Светланы Коржич, мама Суковенко — единственная из родственников задержанных военнослужащих, которые вообще вышли с ней на связь.

— Она говорит: «Павел к этому делу не имеет отношения. Он не убивал. Это все его подчиненные». Но меня возили, показывали этих подозреваемых. Никто из них не взял на себя смелость сказать: «Это я». Поэтому я ей в ответ говорю: «Я вашему сыну не судья!», — рассказывает Еврорадио Светлана Коржич.

«Спускаюць справу на тармазах». Сьвятлана Коржыч пра расьсьледаваньне сьмерці сына

Обвинение по делу о дедовщине в Печах предъявлено как минимум 10 военным. Еще 5 (среди них — Павел Суковенко) находились в статусе подозреваемых. На днях расследование по делу продлили — председатель Следственного комитета Иван Носкевич обосновал это тем, что следователи раскрыли несколько новых фактов дедовщины. Мол, о насилии в армии начали рассказывать солдаты, которые раньше молчали.

Дело Бевзюка продлили, дело Бастюка закрыли

Расследование дела о смерти в Печах еще одного военнослужащего, Михаила Бевзюка, также продлено. Об этом Еврорадио сообщил Юрий Бевзюк, брат погибшего военнослужащего.

В то же время, СК во второй раз прекратил дело Артема Бастюка, солдата срочной службы, найденного повешенным в воинской части №25849 под Борисовом. По мнению следователей, 25-летний минчанин совершил самоубийство.

— Мы получили постановление. Там все перевернули с ног на голову. У нас была очная ставка с командирами части — их слова перевернуты так, как будто их взяли из другого дела, — рассказывает Еврорадио Татьяна Бастюк, мать Артема. — Ответили нам, что в армии чуть ли не детский сад, а наш сын сам захотел, и все.

 
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