Love is… Версия Ермошиной

Что значит по-настоящему любить родную страну? Глава ЦИК Лидия Ермошина в интервью «Беларусь 1».

— Мы любим сейчас говорить о любви к своей Родине, но любовь к Родине — это не только любовь к матчиной мове, к вышиванке, к васильку, не только гордость за наших спорстменов. Это, по сути дела, усилия, направленные на то, чтобы наша общая общественная жизнь становилась более цивилизованной, — цитирует Лидию Ермошину TUT.BY. — К сожалению, последние дни приходят заявления, где избиратель ставит условие: или решается что-то для него лично, или он не придет на выборы.

Сразу могу сказать: сейчас явка избирателей является свободной, выборы состоятся при любой явке. Избирательные комиссии не будут убирать снег за избирателей — потому что ставят и такие условия, не будут разгружать мусорные контейнеры, потому что, опять-таки, это не входит в обязанности депутата. Не хотите идти на выборы — не идите.

Но говорить после этого о том, что он любит свою страну, желает ей блага, надо очень осторожно, и он должен спросить себя: имеет ли он моральное право вообще говорить такое.

Цитата дня. Ермошина недовольна избирателями