Замминистра иностранных дел России построил церковь под Могилевом. Фотофакт

На въезде в агрогородок Межисетки появился новый храм в честь Святого Владимира.

Это подарок местным жителям от заместителя министра иностранных дел России Олега Сыромолотова, пишет sb.by.

Российский чиновник имеет корни в Беларуси. Правда, в Межисетках бывал лишь наездами — приезжал в гости к деду. Имена близких Сыромолотова упомянуты на мемориальной доске, что на стене рядом с входом в церковь:

«Храм сей сооружен с благословения епископа Могилевского и Мстиславского Софрония чаянием и радением Сыромолотова Олега Владимировича в память о родителях, бабушках и дедушках: Владимире Кузьмиче и Надежде Миновне, Кузьме Ивановиче и Софии Ивановне, Мине Захаровиче и Варваре Игнатьевне».