Мнение дня: «Страшно, ведь эти люди — в правящей элите — вообще не понимают, как устроен мир»

Главный редактор журнала The New Times — о «рыбном» расследовании Алексея Навального.

— Навальный задел очень серьезную тему — тему чувствительную и для человека, похожего на главу аппарата правительства Сергея Приходько и на человека, похожего на совладельца РУСАЛа и кучи всяких предприятий Олега Дерипаску, — комментирует на Эхе Москвы Евгения Альбац. — История, конечно, безумно грязная. Она для меня поразительна и оскорбительна.

Потому что представить себе, что в правящей элите люди, которые не понимают, что если ты плаваешь на яхте возле берегов страны НАТО Норвегии, то тебя, наверное, и все твои переговоры записывают; если ты приглашаешь девочек на яхту и позволяешь им фотографировать, — а явно совершенно, что они фотографировали это совершенно свободно, — это значит, что эти люди вообще не понимают, как устроен этот мир.

И это удивление Дерипаски и иже с ним, что всё это вдруг оказалось выложено, может быть, страшней всего остального. Потому что, еще раз, Оля: если человек, который стоит более 5 миллиардов долларов, который владеет одной из крупнейших энергетических компаний России, а также еще несколькими компаниями, который допущен до тела президента и всех остальных, имеет такой уровень развития, то, собственно, перестаешь удивляться, почему у нас падают самолеты.

Почему в России зимой падает самолет? А причиной названо обледенение приборов. Еще раз: Россия, самолет, сделанный в России, единственный самолет, в котором нет импортных деталей, и он падает через две с лишним минуты после того, как взлетел не где-нибудь в какой-нибудь Тмутаракани, где нет ни видимости, ничего, а вполне при ясном небе.

Это всё связанные вещи. Потому что, конечно, они будут делаться – самолеты – так, как делаются. И, конечно, они будут падать, потому что люди, которые владеют ресурсами и компаниями, которые руководят российским правительством – уровень их развития ниже низкого. Дети в школе значительно более развиты. Вообще, не понимать, как устроен этот мир – это для меня поразительно.

Латынина: «Писец Дерипаске, писец Трампу, писец всем»