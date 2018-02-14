Почему власти засекретили рейтинг Лукашенко?

Стоит ли расслабляться главе государства, слушая штатных социологов о «стабильно высоком» доверии народа?

В эфире телеканала «Беларусь 1» директор Института социологии НАН Беларуси Игорь Котляров сообщил, что белорусские граждане по-прежнему доверяют власти.

– Доверие к власти со стороны белорусов стабильно на достаточно высоком уровне, – заметил Котляров.

Правда, называть конкретные цифры социолог не стал, добавив лишь:

— Самое главное, что власть принимает те решения, которые ждут люди.

Завтра твоей страны поинтересовалось у экспертов, каким же в действительности может быть сегодняшний рейтинг власти?

Действительно, с того времени, как после показа по главному телеканалу страны фильма, «дискредитирующего» деятельность Независимого института социально-экономических и политических исследований (НИСЭПИ) руководство института решило свернуть проведение опросов общественного мнения в Беларуси, узнать о степени доверия белорусов к власти в цифрах стало в принципе невозможно. Официальная статистика по этому поводу молчит.

— Исследования проводятся, просто сейчас они не становятся публичными, — уверен директор Института политических исследований «Палітычная сфера» Андрей Казакевич. — Проблема независимых социологических исследований в прошлые годы была в том, что объектом для публичного обсуждения становились их результаты, а не то, что кто-то проводил исследования. Для властей важно было, чтобы эти результаты не могли влиять на мнение населения.

Однако означает ли это, что, избавившись от независимой социологии, власти сами лишили себя, объективной информации?

— Я думаю, что в Администрации президента сидят люди, которые прекрасно владеют ситуацией и более-менее реальные цифры знают, — отмечает политолог. — Просто никто не собирается распространять эту информацию.

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