Почему власти засекретили рейтинг Лукашенко?

Стоит ли расслабляться главе государства, слушая штатных социологов о «стабильно высоком» доверии народа?
В эфире телеканала «Беларусь 1» директор Института социологии НАН Беларуси Игорь Котляров сообщил, что белорусские граждане по-прежнему доверяют власти.
– Доверие к власти со стороны белорусов стабильно на достаточно высоком уровне, – заметил Котляров.
Правда, называть конкретные цифры социолог не стал, добавив лишь:
— Самое главное, что власть принимает те решения, которые ждут люди.
Завтра твоей страны поинтересовалось у экспертов, каким же в действительности может быть сегодняшний рейтинг власти?
Действительно, с того времени, как после показа по главному телеканалу страны фильма, «дискредитирующего» деятельность Независимого института социально-экономических и политических исследований (НИСЭПИ) руководство института решило свернуть проведение опросов общественного мнения в Беларуси, узнать о степени доверия белорусов к власти в цифрах стало в принципе невозможно. Официальная статистика по этому поводу молчит.
— Исследования проводятся, просто сейчас они не становятся публичными, — уверен директор Института политических исследований «Палітычная сфера» Андрей Казакевич. — Проблема независимых социологических исследований в прошлые годы была в том, что объектом для публичного обсуждения становились их результаты, а не то, что кто-то проводил исследования. Для властей важно было, чтобы эти результаты не могли влиять на мнение населения.
Однако означает ли это, что, избавившись от независимой социологии, власти сами лишили себя, объективной информации?
— Я думаю, что в Администрации президента сидят люди, которые прекрасно владеют ситуацией и более-менее реальные цифры знают, — отмечает политолог. — Просто никто не собирается распространять эту информацию.
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