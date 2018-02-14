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14.02.2018
Лось сбил вертолет в США. Фотофакт

Вертолет в американском штате Юта разбился после того, как лось задел его рулевой винт.

Как сообщает местный телеканал KUTV, на борту находились два человека. Они намеревались поймать лося, выполняя задание местного управления ресурсов дикой природы.

Примерно на высоте трех метров над землей один из мужчин выстрелил по лосю сеткой из ружья. Однако это не остановило животное, и лось каким-то образом смог задеть рулевой винт вертолета.

После этого вертолет потерпел крушение. Оба мужчины выжили и отделались царапинами. Животное погибло, отмечает Газета.ru.

 
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