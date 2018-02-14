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Спорт
14.02.2018
Илья Горин
Диалог Лукашенко и легендарного футбольного тренера: «Ты» против «Вы»

Накануне на встрече во Дворце независимости первый обсудил со вторым проблемы белорусского футбола.

Приводим диалог Александра Лукашенко и Эдуарда Малофеева, прозвучавший в эфирах СТВ и Беларусь 1 и опубликованный SPORTS.TUT.BY, полностью.

Лукашенко: Ты мне говорил: «Если только мы построим этот манеж — все. Мы будем в первых строчках рейтинга и УЕФА, и ФИФА». Я помню.

Малофеев: Дело в том, что не хватает многого. Самое главное — не хватает тренеров. Понимаете, в чем дело: будет тренер — будет футбол, будут любые виды спорта. Нет? Значит квалификация низковата.

Все фото СТВ

— Знаешь, чего не хватает? Не хватает того, что было у вас. Вы хотели, у вас дух был, и вы немножко голодные были. Ты мне скажи. Вот первый номер: Эдуард Васильевич Малофеев. 2-й — Юра Пудышев, Вергеенко, Курбыко. Что им нужно сделать? Ты мне скажи, я сделаю!

— Надо тренеров подготовить хороших. Тогда будет футбол.

— Это ты будешь делать?

— Да, да.

— Ты мне приведи людей и распиши, чем они будут заниматься. И скажи, что от меня надо.

— Хорошо.

После этого Лукашенко обратился к руководителю Белорусской федерации футбола Сергею Румасу.

— Давай вот найдем время, чтоб не было потом разговоров, что кого-то не выслушали, чего-то не сделали. Он [Малофеев] соберется с мыслями, пригласит, кого надо. Распишет все и мне, и тебе, если ты останешься еще. Я пока до выборов буду работать еще.

Мы ему дадим полномочия — и вперед. И каждый год будем спрашивать. И обозначим период. Потому что мне все говорят так (тренеры, специалисты): «Вы знаете (вот новый приходит, Тетерин после Шакутина) — да провал, обвал!.. Дайте мне срок три года».

И снова к Малофееву:

— А вчера? Это что? Не срок был? Резервную немецкую команду… Проиграли лучшие наши! [о поражении белорусских теннисисток в Кубке Федерации] И это все мне говорят: «Дайте 3−5 лет». Надо в этом году результат давать, в следующем, и потом через два года.

Отметим, что накануне в Минск из Вены прибыл главный трофей мирового футбола. В Беларуси его первой остановкой стал Дворец Независимости. Кубок разместился в зале торжественных церемоний, в этот день здесь его смогли внимательно рассмотреть юные белорусские футболисты, известные тренеры, представители футбольной общественности, победители и призеры Олимпийских игр, спортивные функционеры.

Однако на форумах в первую очередь обратили внимание на «тыкание» президента легендарному тренеру. Вот что сразу отметили на talks.by:

«Как же достало его тыканье повсюду!»

«На Ты обращается».

«Простите, но, президенту непозволительно людям тыкать! Хотя, о чем это я…»

«Никакого уважения к собеседнику».

«Всем известно, что со старшими людьми ( Эдуард Васильевич Малофеев род. 2 июня 1942 ) ,нужно обращаться на ВЫ!»

 
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