Гродненский драмтеатр выпустил свой календарь с обнаженными актрисами

Гродненский областной драматический театр выпустил настенный календарь «Приоткрывая занавес» на 2018 год.

На его страницах можно увидеть актрис с другой, не театральной стороны, сообщает блог Гродно s13. Автором проекта выступил фотограф Руслан Хилимончик.

«В течение нескольких месяцев с удовольствием работал над очень неожиданной и красивой серией для календаря. Доверие, с которым подошла каждая из актрис к фотосессии, позволило исполнить задуманное сполна», – делится своими впечатлениями автор идеи.