Министр иностранных дел Нидерландов соврал о встрече с Путиным и ушел в отставку

Министр иностранных дел Нидерландов Хальбе Зейлстра подал в отставку.

Он объявил об этом на заседании парламента, куда его вызвали, чтобы он объяснился по поводу своих слов о встрече с Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Медуза со ссылкой на nos.nl.

Зейлстра ранее рассказывал, что в 2006 году присутствовал на встрече с российским президентом, во время которой тот якобы говорил про «великую Россию» с Украиной, Беларусью, Казахстаном и странами Балтии в своем составе.

12 февраля министр признался, что не был на этой встрече, а о ее содержании якобы узнал от источника, имени которого не назвал.

Зейлстра сказал, что совершил «самую большую ошибку в своей политической карьере», и отметил, что «в Нидерландах должен быть министр иностранных дел, который вне всяких подозрений».

Хальбе Зейлстра занял пост министра иностранных дел Нидерландов в октябре 2017 года. В 2006 году, когда он якобы присутствовал на встрече с Владимиром Путиным, он работал в нефтегазовой компании Shell.