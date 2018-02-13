«Единственный шанс добиться благоустройства улицы — отправить туда кортеж Лукашенко»

Новости о том, как в городах и весях страны готовятся к приезду Лукашенко, мало кого удивляют. За два с лишним десятка лет мы привыкли к тому, как местные власти наводят марафет — исключительно на тех дорогах, по которым едет первое лицо.

Вот и в Слуцке перед визитом главы государства районное начальство решило не упасть лицом в грязь. В пятницу в городе ждут президента, и по такому случаю работников мясокомбината отправили приводить в порядок территорию в их выходной день, а во вторник начали ремонтировать дорогу в микрорайоне «Сахарный».

— Делаем ремонт, потому что сами знаете, кто едет, — приводит kurjer.info слова рабочих.

Выходит, ремонт дороги затеяли исключительно для одного человека, который один раз по ней проедет?

Если бы эта дорога в микрорайоне «Сахарный» была единственной, нуждающейся в ремонте в Слуцке, действия местных властей еще можно было бы понять.

Вот уже пятый год автор этих строк вместе с жильцами улицы 1-го Августа в Слуцке добиваются от Слуцкого райисполкома благоустройства тротуара. Улица расположена параллельно главной улице Ленина и разгружает ее от интенсивного движения автомобилей. А это значит, что жители ул.1-го Августа каждый день ходят на работу, отводят детей в садики и школы, везут малышей в колясках по дороге, где навстречу им несутся автомобили.

Еще в 2013-м проверка управления ГАИ УВД Миноблисполкома показала, что «отсутствие тротуаров на улице 1-ое Августа крайне негативно влияет на уровень обеспечения безопасности дорожного движения».

ГАИ предложила Слуцкому райисполкому рассмотреть и положительно решить вопрос об устройстве тротуаров и наружного освещения на улице в целях сохранения жизни и здоровья граждан.

В 2014-м Слуцкий райисполком сообщил жителям улицы о том, что планом предусмотрена разработка проектно-сметной документации на устройство пешеходной дорожки.

В 2015-м Слуцкий райисполком сообщил о том, что работы по устройству тротуара включены в перспективный план работ по благоустройству города. Выполнение работ будет проводиться по мере исполнения ранее запланированных, исходя из бюджетного финансирования, говорилось в письме. В переводе на человеческий язык, это, видимо, означает: «сделаем вам тротуар, когда в бюджете лишние деньги появятся».

В 2017-м жители улицы вспомнили об обещании властей, данном три года назад, и снова обратились в исполком. И получили ответ: «Работы по устройству тротуара по ул. 1 Августа включены в «Перечень очередности работ по благоустройству города». Порядок выполнения работ Вам письменно уже был разъяснен». Заметьте: в письме не указана дата выполнения работ, а это значит, письмо можно считать обычной отпиской.

Похоже, единственный шанс добиться от местных властей благоустройства улицы, на которой живут обычные люди, — отправить туда кортеж Лукашенко.