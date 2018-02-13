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Общество
13.02.2018
Влад Шведович, Наша Ніва
Бывший управделами БПЦ продает коттедж за $ 850 тысяч

В продаже появился шикарный коттедж в поселке Юхновка под Минском.

На участке площадью в 61 сотку покупателю предлагают большой дом, участок под пчеловодство и небольшой «семейный храм» в мансарде. Просят всего $ 850 тысяч.

Как выяснилось, принадлежит вся эта красота семье управляющего делами департамента внешних связей Белорусского Экзархата Александру Грамотневу.

Александр Грамотнев

 «Коттедж для VIP, живописное место, бассейн, мебель», — описывает продавец.

Кроме того, в доме имеется помещение под бильярдную, спортзал, два камина. На участках — беседки с барбекю.

Футбольное мини-поле и пасека с ульями. Автоматическое включение освещения, как в доме, так и на участке.

Ну и небольшая церковь.

Коттедж был построен в 2013 году.

Участок и дом оформлены на жену, Елену Грамотневу. Участок леса, предназначенный для пчеловодства, взят в пожизненную аренду самим Грамотневым.

Без жилья Грамотневы не останутся. Они владеют как минимум еще двумя большими квартирами в центре Минска, в доме с видом на Октябрьскую площадь.

Сам Александр Грамотнев в разговоре с «Нашей Нивой» подчеркнул: он не священник и никогда им не был. Кроме того, в департаменте по внешним связям экзархата он тоже не работает, так как уже вышел на пенсию.

Но можно ли заработать на такой коттедж, работая на церковь?

— Это дом моей матери, он достался по наследству. Мать умерла, я его продаю. На пустом месте подняли шум, — сообщил «Нашей Ниве» Грамотнев. — То, что там написано про 2013 год, — ошибка. Дом 1992 года. Я с риелтором уже говорил, он неправильно год проставил.

Что касается цены, то я понимаю ваш вопрос. Но какая разница, я же мог написать и $ 2 миллиона, $ 3 миллиона.

В немногочисленных прежних интервью Грамотнев говорил, что раньше занимался бизнесом. Это он подтвердил.

— А кто в 1990-е не занимался бизнесом?! — задается вопросом собеседник. Правда, подробности рассказывать не захотел.

Но раньше Грамотнев рассказывал, что хотел построить крейсерную яхту и поехать в путешествие вокруг света. Яхту то ли строили, то ли собирались строить в Петербурге.

— Нет. К сожалению, яхту не построил. И вокруг мира не поехал — сплавлялся только на байдарках по рекам, — сказал Грамотнев.

Кроме того, по сети широко разошелся рапорт епископа Полоцкого Глеба патриарху Алексию II, написанный в 1996 году. В рапорте епископ пишет следующее:

«Насельница Свято-Евфросиньевского монастыря, казначея Антония стала привозить разных коммерсантов… Один из таких коммерсантов директор фирмы «Гея» Александр Грамотнев… стал приезжать ночью в монастырь, забирать Антонию, и она отсутствовала по несколько дней, возвращаясь с поездок с массой наличных денег… люди Грамотнева… стали приглашать сестер на целые недели, а то и месяцы на массаж, гинекологическое обследование».

Собеседник прокомментировал слова епископа коротко.

— Если человек решил помои вылить, то зачем мне отмываться от них? Вы же понимаете, что это чушь, — сказал Грамотнев.

 
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