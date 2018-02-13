В Борисове выпал рыжий снег. Причина — выброс на «Борисовдреве»

11 февраля жители Борисова стали свидетелями выпадения рыжего снега в городе. Оказалось, что на производстве «Борисовдрев» произошел выброс.

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«Борисовдрев» был привлечен к административной ответственности по статье 15 части 1 Административного кодекса («Нарушение обязательных для соблюдения требований технических нормативных правовых актов и нормативов в области охраны окружающей среды»). Это грозит штрафом до пятисот базовых величин.

Начальник Борисовской инспекции охраны окружающей среды Елена Смирнова рассказала Еврорадио, что на предприятии произошел выброс не отходов производства, а древесного сырья, из которого делают плиты МДФ:

— В ночь с 10 на 11 февраля во время проведения размола технологических щепок и получения древесно-волокнистой массы в цехе МДФ произошло срабатывание предохранительного клапана фильтрующей установки от избыточного давления. Такой выброс произошел впервые за четыре года после модернизации.

По словам Елены Смирновой, в этом выбросе не должно быть вредных веществ:

— Поскольку произошел выброс не отходов производства, а сырья, на этом этапе производства в них не должно содержаться никаких вредных веществ. Но мы в любом случае собрали для анализа остатки сырья, чтобы узнать, не содержит ли оно вредных веществ.

Анализы на наличие вредных веществ будут проводиться в Минске. Оказалось, что борисовская лаборатория не аккредитована на этот тип анализов. Городская лаборатория, где есть профильное деревообрабатывающее производство, не может делать анализы по выявлению вредных веществ в древесине.