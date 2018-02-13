.
Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
Министр иностранных дел Нидерландов соврал о встрече с Путиным и ушел в отставку
В Слуцке к приезду Лукашенко ремонтируют дорогу. Фотофакт
В Борисове выпал рыжий снег. Причина — выброс на «Борисовдреве»
В Гомеле девочка провалилась под лед. Спас случайный прохожий
Bloomberg: при ударе сил США в Сирии погибли более 200 наемников, большинство — россияне
В Минске судят группу квартирных махинаторов
Настоятель Красного костела заложил свою квартиру, чтобы заказать колокола
Минчанка: «Я едва не потеряла ребенка из-за работодателя. А теперь он идет в депутаты»
В Египте утонул турист из Беларуси
Задержан «белорусский Мавроди». Более 900 потерпевших
Как я пыталась устроиться на работу. «На 305 не рассчитывайте, а вот 300 будет точно»
Первый и пока единственный бело-красно-белый знаменосец на Олимпиадах. Фотофакт
Чым цяпер займаюцца тэлепрапагандысты 1990-х і 2000-х
«Пришлось останавливать драку на МКАД с помощью пистолета»
Львы в Южной Африке съели браконьера, оставив лишь голову
Когда в Беларуси сократят отпуск по уходу за ребенком?
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Цитата дня. Министр труда оценила пособия на детей
Латынина: «Писец Дерипаске, писец Трампу, писец всем»
Невзоров: Рыбки враждебные веют над нами
5 фактов об Управлении делами президента, чью роль и значение усилят
Федынич – о лукавой цифре: «Чиновники хотят показать, что этот декрет просто необходим»
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Маленький секрет самой «благополучной» страны в Европе
Поротников: «Крупнейшие силовые ведомства нашей страны серьезно больны»
«В отношении Ксении Собчак в ходе ее американского вояжа кое-что прояснилось»
«Понятно, почему Совмин тщательно скрывает эти данные»
Малишевский: «Надо уже переходить на принудительную подписку по интернету»
Три любопытных факта о помощнике Лукашенко по вопросам «от земли и до неба»
Бабченко: «Не будь, как Олежа»
Сяргей Шчурко: «Ім ня плацяць заробкаў, а яны выйграюць мэдалі на чэмпіянаце Эўропы»
Карбалевич пошутил над Давыдько
Павловский: «Это реальный быт нынешних чиновников из окружения Путина»
Платить придется за «очень много услуг». Депутаты и министерства обсудили новый декрет о тунеядцах
Как столичные чиновники расправляются с частным бизнесом
Новый руководитель БТ «решил устроить самосуд», но ему «прилетела ответочка»
«Популярность Лукашенко в Могилеве падает»
«Проголосовать за Тесакову». Студенты БГУ получили «приглашение» на досрочные выборы
Из дневника майора ГПУ: «Тот, за кем захлопнулась дверь «американки», уже не выйдет таким, каким вошёл»
Актер Харланчук: «Какие у ОМОНовца были причины избивать? Ему нож к горлу приставили?»
Бывшему мэру Барановичей доверили предприятие, а тот довел его до ручки
Актриса: «Представить себе не могла, что в новогоднюю ночь на ёлке буду избита ОМОНом»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Кто красивее: Белла и Джиджи Хадид или их двоюродная сестра – модель плюс-сайз? (голосование)
Белорусский сахар в Москве стоит в полтора раза дешевле, чем в Минске
Сара едет. В Перу!
Крановый завод выпустил очень актуальный «мужской» эротический календарь
Календарь Craneship на 2018-й: Pirelli нервно курит в тамбуре
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Скандалы
13.02.2018
В Гомеле девочка провалилась под лед. Спас случайный прохожий

Инцидент произошел 13 февраля около полудня.

Три подружки выгуливали собаку около озера в Новобелицком районе областного центра. 10-летняя девочка вышла на лед и провалилась. К счастью, мимо проходил мужчина, который и спас жизнь школьнице.

— Гомельчанин услышал крики и увидел девочку, наполовину ушедшую в воду. Ее подружки стояли рядом на льду. Мужчина стал продвигаться к полынье. Лед пришлось проламывать вручную. Все это время школьница держалась за край льдины. Мужчина схватил ребенка и вытолкал к берегу, —приводит БЕЛТА слова ведущего специалиста Гомельской областной организации Белорусского республиканского общества спасания на водах Сергея Костюченко.

Прибывшие медики осмотрели девочку и мужчину. Потерпевшая и ее спаситель чувствуют себя удовлетворительно, их здоровью ничто не угрожает.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:11)
Главное
Собчак поддержала «недалекую искательницу приключений из Бобруйска»
Цитата дня. Ермошина недовольна избирателями
Неожиданное требование Лукашенко по «жесткому наказанию», которое может коснуться его самого
«Спускаюць справу на тармазах». Сьвятлана Коржыч пра расьсьледаваньне сьмерці сына
Владимир Бережков: «После отставки Якубовича в «СБ» не было ни цветов, ни проводов. Ничего. Тишина. Как будто не было человека»
Чем Навальный порадовал Лукашенко
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY