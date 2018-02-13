В Гомеле девочка провалилась под лед. Спас случайный прохожий

Инцидент произошел 13 февраля около полудня.

Три подружки выгуливали собаку около озера в Новобелицком районе областного центра. 10-летняя девочка вышла на лед и провалилась. К счастью, мимо проходил мужчина, который и спас жизнь школьнице.

— Гомельчанин услышал крики и увидел девочку, наполовину ушедшую в воду. Ее подружки стояли рядом на льду. Мужчина стал продвигаться к полынье. Лед пришлось проламывать вручную. Все это время школьница держалась за край льдины. Мужчина схватил ребенка и вытолкал к берегу, —приводит БЕЛТА слова ведущего специалиста Гомельской областной организации Белорусского республиканского общества спасания на водах Сергея Костюченко.

Прибывшие медики осмотрели девочку и мужчину. Потерпевшая и ее спаситель чувствуют себя удовлетворительно, их здоровью ничто не угрожает.