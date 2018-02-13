Bloomberg: при ударе сил США в Сирии погибли более 200 наемников, большинство — россияне

Более 200 солдат-контрактников, большинство из которых россияне, погибли в результате удара коалиции США, который произошел 7 февраля в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на двух россиян, знакомых с ситуацией.

По информации американского чиновника, всего погибли около 100 человек и порядка 200-300 пострадали. Издание уточняет, что наемники сражались на стороне президента Сирии Башара Асада.

«Новая газета» без ссылки на источники сообщает, что в результате атаки погибли 13 россиян и еще полтора десятка получили ранения.