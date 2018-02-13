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13.02.2018
REALTY.TUT.BY
В Минске судят группу квартирных махинаторов

Суд Первомайского района Минска начал разбирательство по уголовному делу в отношении четырех мужчин, которые в течение 10 лет успешно занимались квартирными махинациями.

В списке пострадавших — почти три десятка человек, когда-то имевших квартиру в Минске. Нынче все они зарегистрированы в деревнях Новогрудского и Пуховичского районов. На суде присутствуют только пятеро.

Фото Вадим Замировский, TUT.BY

Подсудимые сидят в клетке. Под стражей двое — с 2016-го, и двое — с 2017 года.

Один из подсудимых — Яцкевич — до задержания работал в довольно известном риелторском агентстве, второй — Колесников — трудился в риелторской сфере до начала «деятельности в составе преступной группы». Еще двое — Вакула и Михля — до момента задержания официально не трудоустраивались и имеют за плечами судимости.

На момент задержания Яцкевич работал в одном довольно известном агентстве недвижимости. Фото Вадим Замировский, TUT.BY

Как работали?

Самая обкатанная схема с 2008-го по 2016 год выглядела, по данным обвинения, так. Находили граждан, проживающих в неприватизированных квартирах, «ведущих преимущественно асоциальный образ жизни, либо тех, к кому в силу психофизических особенностей было легко втереться в доверие». Уточняли в ЖЭСах, есть ли задолженность по коммуналке. Начинали «дружить», выясняя, есть ли родственники, насколько крепки семейные связи. Тех, у кого была родня, «вели» особенно тщательно, чтобы родственники не узнали о готовящихся изменениях в квартирном вопросе.

Будущих пострадавших новые «друзья» подкармливали, покупали недорогой алкоголь, сигареты, давали мелкие суммы. И приводили к мысли, что можно свою квартиру продать, купить жилье чуть поменьше, но с ремонтом, погасить долги по коммуналке — и еще останется на жизнь.

Но перед продажей жилье нужно приватизировать. И махинаторы давали деньги на приватизацию. А еще перед продажей нужно выписаться — и махинаторы приобретали хатки подальше от Минска, куда регистрировали своих «подопечных».

Квартира продавалась чаще всего по доверенности — абсолютно официально оформленной у нотариуса. Часть квартир рекламировалась в агентствах недвижимости (при этом, по данным обвинения, агентства не были в курсе истории квартиры). Покупатели бесстрашно платили за жилье с сомнительной историей. А «друзья» прощались с пострадавшими.

Сбои в схеме

В двух случаях махинаторы были на грани провала — потенциальные пострадавшие то ли трезвели, то ли прозревали. Таких — мужчину и женщину — заперли в квартирах до окончания сделки. Кормили, а главное — поили, чтобы «подавить волю».

Пострадавшая Татьяна. Фото Вадим Замировский, TUT.BY

Пострадавшая Татьяна до начала суда рассказывала: заперли и не выпускали, а потом привезли домой. В квартиру, которая по документам уже ей не принадлежала. «Все, что я хочу, — это чтоб вернули мне квартиру!»

Виктор Колесников, по мнению обвинения, — главный в группе. Фото Вадим Замировский, TUT.BY

Вариации

В 2011 году дорогая квартира на Куприянова, 9, принадлежавшая пострадавшему Медведеву, была приватизирована и ушла по договору мены. Медведев оказался владельцем квартиры в г/п Городея и не получил обещанной доплаты.

Брались махинаторы и за сложные случаи — когда квартиры принадлежали не только самим потенциальным пострадавшим, но и их родне, находящейся в ЛТП или в колонии. От «изолированных» получали доверенности, а дальше работала прежняя схема: приватизация, покупка квартиры в деревне, регистрация там «подопечного», продажа квартиры.

В случае с пострадавшим Дубининым провернули еще более замысловатую схему, чтобы получить его квартиру на Тухачевского, 5. «Женили» его на своей знакомой по фамилии Сергеева. «Жену» зарегистрировали в квартире «мужа». «Мужа» выписали в домик в деревеньку Городейского сельсовета. После чего новоиспеченная «супруга» за деньги махинаторов приватизировала квартиру на себя. И продала, отдав деньги махинаторам. Сергеевой, кстати, на скамье подсудимых нет.

Андрей Вакула. Фото Вадим Замировский, TUT.BY

А в одном из случаев участник группы сам поработал фиктивным «героем-любовником». Потерпевшая Барткевич жила в квартире на Партизанском проспекте, мечтала вылечиться от алкоголизма и вернуть родительские права. Андрей Вакула вызвался помочь. По данным обвинения, он женился на Барткевич и прописался в квартире на Партизанском проспекте. Потом развелся и выдал экс-супругу за еще одного знакомого, выписав к «новому мужу». А обретенной квартирой, как сказал прокурор, «распорядился по собственному усмотрению».

Обвинение настаивало: «головой» всей компании был Колесников, который планировал, направлял, выстраивал работу так, чтоб у милиции не было лишних вопросов. Судя по реакции четверых подсудимых, они с этой версией не согласны.

Каждому из четверых вменяют ч. 4 ст. 209 (Мошенничество), ч. 3 ст. 182 (Похищение человека), ч. 1 ст. 183 (Незаконное лишение свободы) УК.

 
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