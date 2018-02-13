Настоятель Красного костела заложил свою квартиру, чтобы заказать колокола

Настоятель костела cвятых Симона и Алены ксендз Владислав Завальнюк заложил свою квартиру, чтобы заказать три колокола для костела.

Об этом в минувшее воскресенье сам клирик рассказал прихожанам после мессы. По словам ксендза Завальнюка, три колокола будут стоить € 70 000. Часть суммы уже пожертвовали люди, осталось собрать € 50 000.

– Если не соберем этих денег сами, то я продам свою квартиру и буду жить в парафиальном доме, – рассказал ксендз Владислав CityDog.by.

На днях клирик собирается сделать заказ и отлить колокола в фирме RDUCH в Польше. В Красном костеле должно появиться три музыкальных инструмента:

колокол Св. Михаила Архангела весом 1 200 кг и тональностью E1 (mi) – € 35 000

колокол Слуги Божьего Эдварда Войниловича весом 700 кг и тональностью G1 (do) – € 20 500

колокол Святого Симона весом 500 кг и тональностью A1 (la) – € 14 500

Для тех, кто хочет сделать пожертвования, открыли счета для перевода денег – их реквизиты можно найти вот здесь.