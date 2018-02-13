Минчанка: «Я едва не потеряла ребенка из-за работодателя. А теперь он идет в депутаты»

В редакцию обратилась минчанка Инна Синкевич, которая решила обнародовать историю, произошедшую в 2015 году.

Подвигла ее к этому знакомая фамилия в списке кандидатов в Мингорсовет: Вячеслав Кузнецов, заместитель директора Минского механического завода по режиму, кадрам и идеологической работе. Выдвинула его Партия труда и справедливости.

— Я работала на механическом заводе бухгалтером. В 2015 году забеременела и начала проходить обследования. Одно из них показало, что угроза потерять ребенка у меня выше среднестатистической. Я обращалась к разным врачам с результатами этого обследования, и мне советовали перевестись на сокращенный рабочий день, — рассказывает Инна. — Да, бухгалтер — довольно легкая кабинетная профессия, но чтобы все было хорошо с ребенком, надо было перевестись.

Процедура перевода не очень сложная, но положенные документы должны быть предоставлены, без них сокращенный день никто не позволит. Инна должна была принести в женскую консультацию или выписку из документа об аттестации рабочих мест, или производственную характеристику рабочего места.

— Сначала я обратилась в отдел охраны труда с просьбой предоставить мне выписку. Больше месяца мне не отвечали, поэтому я направила заказное письмо начальнику отдела кадров.

В это время меня вызвали в отдел охраны труда и сказали, что такой аттестации не делалось, что на предприятии женщины никогда не просились на сокращенный рабочий день, что нет оснований меня переводить и что мне это вообще не нужно.

Короче, отказали. Я особенно не возмущалась, потому что знала, что мое письмо уже должно быть в отделе кадров, — продолжает Инна.

Но ответа из отдела кадров она так и не дождалась, так как попала в больницу.

— Шел пятый месяц беременности. На этом сроке для сохранения беременности предлагают сделать операцию: зашивают шейку матки. Я согласилась, так как благодаря этой мере беременность сохраняется в 70% случаев. Когда я проснулась после наркоза, мне сказали, что дела плохи: если до конца недели сохранится беременность, то у меня будет ребенок, а если нет, то нет, — вспоминает Инна.

До конца недели ей удалось сохранить беременность, однако стали отходить воды. Женщина чудом избежала аборта и следующие два месяца пролежала в больнице. На седьмом месяце беременности она родила.

— После выписки из больницы я направила обращение в Департамент государственной инспекции труда. В ответе отмечалось, что работодатель нарушил 51 статью Трудового кодекса [необходимые работнику документы он обязан был выдать в течение пяти дней. — Ред.]. С этой бумагой я обратилась к работодателю с заявлением об увольнении, но в ней не указала причину, поэтому меня уволили без выходного пособия, — объясняет Инна. — Я судилась из-за этого, но работодатель отрицал нарушение. С большим трудом удалось доказать, что 9+5 не равно 26. Это даты месяца, в которые я вела корреспонденцию. Сам этот факт я доказала, но он мне ничего не дал, деньги я не вернула.

Теперь же Инна готовится к еще одному суду по этому делу, так как у нее появились новые материалы, которые, возможно, смогут повлиять на решение суда.

Но больше всего в этой ситуации женщину возмущает, что заместитель директора Минского механического завода Вячеслав Кузнецов, который, как утверждает Инна, тогда не позволил ей перевестись на сокращенный рабочий день, в настоящее время идет в депутаты от Партии труда и справедливости. А в программе этой партии в третьем пункте, который касается социальной политики, отдельным подпунктом указано: «Право женщин на сокращенный рабочий день».

Мы связались с Вячеславом Кузнецовым, но подробно объяснить ситуацию он согласился только при личной встрече. Тем не менее, он отметил, что не считает правильным увязывать отношения работника с предприятием и депутатскую деятельность. А также добавил, что его позиция была подтверждена решениями суда, которые он не намерен оспаривать.