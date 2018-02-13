Лукашенко вручили кубок мира по футболу. Фотофакт
Кубок мира ФИФА 13 февраля доставили из Вены в Минск.
Как сообщает БЕЛТА, трофей «на несколько часов стал экспонатом Дворца Независимости». Туда, как известно, вход посторонним воспрещен.
Фото пресс-службы главы государства
Помимо Александра Лукашенко кубок мира смогли увидеть юные футболисты и знаменитые тренеры.
Фото пресс-службы главы государства
В завершении мероприятия представитель ФИФА (международной федерации футбола) Лукас Рахов вручил Александру Лукашенко уменьшенную копию Кубка мира.
С 15.00 до 22.00 главный футбольный трофей будет выставлен в комплексе Falcon Club, где его смогут увидеть простые граждане.
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