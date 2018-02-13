Лукашенко вручили кубок мира по футболу. Фотофакт

Кубок мира ФИФА 13 февраля доставили из Вены в Минск.

Как сообщает БЕЛТА, трофей «на несколько часов стал экспонатом Дворца Независимости». Туда, как известно, вход посторонним воспрещен.

Фото пресс-службы главы государства

Помимо Александра Лукашенко кубок мира смогли увидеть юные футболисты и знаменитые тренеры.

Фото пресс-службы главы государства

В завершении мероприятия представитель ФИФА (международной федерации футбола) Лукас Рахов вручил Александру Лукашенко уменьшенную копию Кубка мира.

С 15.00 до 22.00 главный футбольный трофей будет выставлен в комплексе Falcon Club, где его смогут увидеть простые граждане.

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