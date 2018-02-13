В Египте утонул турист из Беларуси

Инцидент произошел в Шарм-эль-Шейхе 7 февраля.

7 февраля на пляже одного из отелей в египетском Шарм-эль-Шейхе утонул турист из Беларуси. О том, доставили ли тело мужчины на родину, в пресс-службе МИДа Беларуси не сообщают.

Как пояснили TUT.BY в Белорусской ассоциации страховщиков, если человек застрахован, доставку тела на родину оплачивает страховая компания. В среднем репатриация из Египта в Беларусь стоит $ 3−5 тысяч. Обычно, чтобы покрыть расходы, страховки хватает.

Как сообщает Оnliner.by, 41-летний белорус прилетел на курорт буквально накануне. Портал приводит слова свидетеля инцидента:

— Мы шли на море, услышали крик, — рассказал Виталий, который отдыхал в той же гостинице Sharm Plaza. — Подошли ближе — люди почему-то кричали: «Акула!» Пляж закрытый, поэтому, скорее всего, мужчина из нашей гостиницы. Спустились на пирс — человека откачивают. Этим занимались местные спасатели и вроде какой-то дедушка. Но не помогли. Позже массажист на пляже рассказал, что утонул белорус.