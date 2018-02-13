Задержан «белорусский Мавроди». Более 900 потерпевших

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Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о мошенничестве в отношении уроженца Мозыря.

Следствием установлено, что 22-летний мужчина в период с февраля 2015 года по апрель 2016 путем обмана получал деньги от граждан под предлогом получения гарантированного дохода от участия в качестве вкладчика проекта «New Assets Union».

Фактически, речь идет о создании классической финансовой пирамиды, отмечают в СК. Проект, работая под видом привлечения инвестиций, в действительности не осуществлял никакой хозяйственной деятельности, а проценты инвесторам выплачивались за счет привлечения денег последующих участников. 

Чтобы создать видимость активности финансовой организации, молодой человек регулярно работал над привлечением большого количества вкладчиков. Для этого он создал в интернете сайты проекта «New Assets Union», где рекламировал получение дохода от инвестирования, и размещал информацию о якобы произведенных выплатах процентов вкладчикам.

Для привлечения большого количества участников пирамиды ее создатель разработал и использовал систему вознаграждения участников проекта за привлечение новых вкладчиков. К примеру, в одном из роликов компании сообщалось, что за 100 привлеченных людей выдается мобильный телефон iPhone, за 500 – ноутбук MacBook, а за тысячу новых клиентов участнику обещали $ 10000.

Кроме того, отмечают следователи, молодой человек обманывал потенциальных клиентов сообщениями о получении проектом дохода от участия в бинарных опционах и букмекерских биржах, а также оптовой продажи товаров из Китая и сдачи в аренду недвижимости.

В ходе расследования было установлено, что уроженец Мозыря неоднократно проводил встречи, собеседования и даже информационные семинары в Минске, Могилеве и Гродно, на которых лично, а также через введенных в заблуждение участников схемы, убеждал присутствующих в перспективности проекта.

По его словам, доход от такого вложения мог достигать от 100 до 300% в месяц, что значительно превышает проценты по депозитам, установленным банками Беларуси.

На интернет-ресурсах была предусмотрена регистрация и созданы личные кабинеты инвесторов, где отображались суммы переданных денежных средств и мнимо начисленных процентов.

Индивидуальные собеседования проводились в арендованном офисе незаконной финансовой организации на столичном проспекте Победителей или в различных кафе. Там же заключались договоры от имени компании «New Assets Union L.P.» (зарегистрированной в ноябре 2015 на территории Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии) о реализации инвестиционных проектов.

Семинары проводились в  конференц-залах известных гостиниц, а деньги инвесторов перечислялись на расчетные счета, открытые в банках Беларуси и Латвии на себя и других поверенных лиц, которые не были посвящены в преступную схему, отмечается в сообщении СК.

Потерпевшими по делу признаны более 900 человек, опрошены сотни свидетелей. Общая сумма добытых незаконным путем денежных средств составляет более 760 тысяч белорусских рублей. Создатель финансовой пирамиды заключен под стражу. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

 
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