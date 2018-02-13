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Общество
13.02.2018
Ирина Кузьмич, intex-press
Как я пыталась устроиться на работу. «На 305 не рассчитывайте, а вот 300 будет точно»

Легко ли трудоустроиться в Барановичах, какие условия выдвигают работодатели к кандидатам и какую зарплату обещают – корреспондент Intex-press попыталась найти работу на банке вакансий управления по труду, занятости и социальной защите.

По легенде, мне нужно найти место для себя – журналиста с высшим образованием, и для брата, у которого есть средне-специальное образование и он только вернулся из армии.

«Попиццот» не заработаю

На сайте управления по труду, занятости и социальной защите 26 января в списке значилось 898 вакансий. Но большинство из них рассчитаны на людей с определенным образованием (медицинским, техническим), с водительским удостоверением. Из всех предложений для меня и брата набирается около 30. Обзвон начинаю с самых высокооплачиваемых предложений. Одно из них (к слову, «висит» на сайте уже несколько месяцев) – забойщик скота 6 разряда на ИООО «Белдан» в д. Остров Ляховичского района. Зарплата – 1000 рублей. Из требований к кандидату – лишь общее среднее образование. Как раз для моего брата.

На звонок отвечают с первого гудка. Вот только информация не радует – забойщиков скота уже набрали.

– Но есть вакансия ветеринарного врача, – предлагает мне работник предприятия. – Если у брата есть нужная квалификация, он может попробовать.

Странно, вакансии только обновились, а на «Белдан», по информации управления по труду, занятости и соцзащите, нужны были пять забойщиков. Неужели за полдня успели закрыть все пять вакансий?

Еще одно предложение, где обещают «попиццот», – заместитель директора в ООО «Золотой персей». В требованиях к кандидату мало конкретики: общее среднее образование, организаторские способности, лидерские качества, коммуникабельность и инициативность. Кроме хорошей зарплаты обещают гибкий рабочий график. Довольно заманчиво. Лишь настораживает, что на такую должность и с такой зарплатой приглашают человека без высшего образования и опыта работы.

Звоню. Выясняется, что офис фирмы находится в д. Заболотье Барановичского района, в 20 километрах от города.

– Нам нужен человек со своим автомобилем, чтобы мог приезжать на работу, – говорит девушка.

Надо же, а в требованиях к кандидатуре ни слова об автомобиле.

– А кто бензин будет оплачивать? – интересуюсь я.

– Это мы обсудим позже с руководителем.

Из объяснений «вырисовываются» обязанности заместителя директора: консультирование торговых представителей, заключение договоров, выкладка товаров и мониторинг магазинов. Зарплату обещают 1000 рублей «чистыми».

– Если хотите узнать более подробную информацию, пришлите свое резюме на наш электронный адрес, – прерывает поток моих вопросов девушка.

Зарплату в 1000 рублей обещают заведующему магазином «Барановичское РАЙПО». Требования – минимальные: средне-специальное образование. Но меня – с высшим журналистским образованием – «отметают» сразу:

– На такую должность нужен человек с опытом работы не менее 3 лет на руководящей должности. И, честно скажу, претендент на эту должность уже есть, он должен прийти на собеседование в ближайшее время.

«На 305 не рассчитывайте, а вот 300 будет точно»

Снижаю планку и звоню на предприятие, где ищут грузчиков. Вакансия оказалась актуальной, и мой брат – подходящая кандидатура. Но предупреждают: работа физически сложная, на складах зимой холодно. И зарплата может быть меньше указанных 305 рублей.

– На 305 не рассчитывайте, а вот 300 рублей будет точно. Может, в первые месяцы чуть меньше, потом чуть больше, – обнадеживают меня и приглашают моего брата на собеседование.

Следующая вакансия в моем списке – бармен в ОАО «Общепит «Школьник». Хоть соответствующего образования у меня нет, зато есть некоторый опыт работы в общепите. Зарплата – 406 рублей.

На звонок отвечает женщина. Первым делом она спрашивает о моем образовании. Высшее – не подходит. Нужна «корочка» бармена. А дальше выясняется, что места… нет.

– Девушка, я вам скажу так: для девушек у нас места нет. Мы сейчас хотим обновить коллектив и взяли бы парня, – объясняют мне.

– То есть, если бы я была парнем, место бы появилось? – интересуюсь я.

– Будь вы парнем, мы бы придумали что-нибудь и взяли бы.

Попытка устроиться буфетчиком в БарГУ также провалилась. Причем в одну минуту. Стоило сказать, что у меня высшее образование, мне ответили, что я не подхожу, и положили трубку.

И о чудо! После десятка звонков меня впервые приглашают на собеседование – есть место социального работника с зарплатой в 305 рублей. В обязанности входит помощь пожилым людям в уборке дома и личной гигиене, приготовление им еды, покупка продуктов и медикаментов.

Вакансии уборщиков разлетаются как горячие пирожки

Решаю попытать счастья в сфере уборки офисных и складских помещений. Таких вакансий на сайте управления по труду, занятости и социальной защите немало. К тому же берут даже с общим средним образованием. Зарплата в среднем 305 рублей.

Но, оказалось, что устроиться уборщицей не так-то просто: практически все вакансии уже заняты.

– Уборщика помещений мы взяли на работу еще на прошлой неделе, – отвечают в Барановичском вагонном депо.

Такой же ответ слышу в КУРЭП ЖРЭУ.

Звоню в больницу, где требуется уборщик помещений.

– Нам требуется не уборщик, а санитар, – раздается в телефонной трубке. – А это уже совсем другая история. Нужно не просто убирать помещения, а помогать больным, при необходимости выносить утки и судна.

…В результате из трех десятков вакансий осталось только две реальные: для меня – соцработник, для брата – грузчик.

 
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