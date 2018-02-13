Глас народа против оптимизма Ермошиной: «Выборы? Кандидаты? Да мне по**р!»

Глава ЦИК заявила, что предвыборная агитация на местных выборах отличается большей оживленностью. Корреспондент «Салідарнасці» поискал эту самую оживленность в регионах.

— Данные выборы проходят гораздо более оживленно в плане ведения предвыборной агитации. У нас впервые на местных выборах появились уличные мероприятия. Это все заслуга БРСМ и объединения «Белая Русь». Кроме этого, все акции, которые повсеместно проходят в городах, особенно в крупных, воспринимаются избирателями крайне серьезно. Все это возбуждает интерес у людей к выборам и, я надеюсь, позитивно отразится на явке, — заявила за день до старта досрочного голосования глава Центризбиркома Лидия Ермошина.

«Понимаете, девяностые-нулевые…» Кандидаты о своем «криминальном» прошлом

Меня, жителя Заславля, слова чиновницы слегка озадачили. О том, что вскоре пройдут выборы в местные Советы, до последнего напоминали лишь объявления, выполненные по советской традиции на красном фоне.

Агитационные плакаты с портретами кандидатов стали появляться лишь во вторник (!) — в день начала досрочного голосования. Да и то не везде: по состоянию на первую половину дня на входе в местный Дом культуры, где располагается один из участков, был замечен лишь анонс празднования Масленицы в ближайшие выходные.

Узнать о будущих народных избранниках удалось на участке, расположенном в районе железнодорожного вокзала. Судя по списку кандидатов, в Заславле реализуется типичный сценарий — на выборы идет номенклатура и руководители предприятий.

Председатель Заславского горисполкома Светлана Карташева метит в депутаты Минского райсовета депутатов, ее подчиненная Алина Редько — в Заславский горсовет. Как и начальник одного из районных подразделений «Белтелекома» Алексей Анкудович. Николай Лапицкий, возглавляющий местный филиал электросетей и руководитель «Хенкель Баутехник» Сергей Новицкий избираются в Минский облсовет депутатов.

Бросается в глаза тот факт, что самый большой плакат — у председателя горсовета Карташевой. И расположен он в центре агитационной композиции.

Совпадение или нет, но несколько дней назад на заславских улицах в фонарях старые лампочки заменили на яркие светодиодные светильники. Горят они до утра, а не до часа ночи, как прежде. В подъездах домов также появились светодиодные светильники с детекторами движения.

Для полноты картины звоню родственникам в деревню на Гродненщине. Один из них рассказал, что о выборах знает благодаря объявлениям. Недавно появился и плакат кандидата. Но имя его родственник не запомнил, подчеркнув, что не очень-то и интересуется кампанией.

— Хочешь, спрошу у коллеги о выборах? — поступило предложение. Коллега родственника был лаконичен:

— Выборы? Кандидаты? Да мне по**р!

Цитата дня. Ермошина недовольна избирателями