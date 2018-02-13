Цитата дня. Ермошина недовольна избирателями

.
tw
fb
vk
rss
Политика
Скандалы
Экономика
Общество
Профсоюзы
Комментарии
В мире
Спорт
Новости партнеров
Зацепило!
События в фотожабах
Политика
Скандалы
Экономика
Общество
Профсоюзы
Комментарии
В мире
Спорт
Новости партнеров
Все новые статьи
Спецпроект:
Зацепило!
Реклама на «Салiдарнасцi»
НОВОСТИ
В Египте утонул турист из Беларуси
«Спускаюць справу на тармазах». Сьвятлана Коржыч пра расьсьледаваньне сьмерці сына
Задержан «белорусский Мавроди». Более 900 потерпевших
Как я пыталась устроиться на работу. «На 305 не рассчитывайте, а вот 300 будет точно»
Неожиданное требование Лукашенко по «жесткому наказанию», которое может коснуться его самого
Первый и пока единственный бело-красно-белый знаменосец на Олимпиадах. Фотофакт
Собчак поддержала «недалекую искательницу приключений из Бобруйска»
«Мы никому ничего не должны». Так вот когда белорусы перестанут кивать на «батьку»
Чым цяпер займаюцца тэлепрапагандысты 1990-х і 2000-х
Гомельский ликеро-водочный завод вернул деньги грузчикам еще до суда
«Пришлось останавливать драку на МКАД с помощью пистолета»
Львы в Южной Африке съели браконьера, оставив лишь голову
Когда в Беларуси сократят отпуск по уходу за ребенком?
Милиция: Лебедько задержали за то, что ехал без прав
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Цитата дня. Министр труда оценила пособия на детей
Латынина: «Писец Дерипаске, писец Трампу, писец всем»
Невзоров: Рыбки враждебные веют над нами
5 фактов об Управлении делами президента, чью роль и значение усилят
Федынич – о лукавой цифре: «Чиновники хотят показать, что этот декрет просто необходим»
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Маленький секрет самой «благополучной» страны в Европе
Поротников: «Крупнейшие силовые ведомства нашей страны серьезно больны»
«В отношении Ксении Собчак в ходе ее американского вояжа кое-что прояснилось»
«Понятно, почему Совмин тщательно скрывает эти данные»
Малишевский: «Надо уже переходить на принудительную подписку по интернету»
Три любопытных факта о помощнике Лукашенко по вопросам «от земли и до неба»
Бабченко: «Не будь, как Олежа»
Сяргей Шчурко: «Ім ня плацяць заробкаў, а яны выйграюць мэдалі на чэмпіянаце Эўропы»
Карбалевич пошутил над Давыдько
Павловский: «Это реальный быт нынешних чиновников из окружения Путина»
Платить придется за «очень много услуг». Депутаты и министерства обсудили новый декрет о тунеядцах
Как столичные чиновники расправляются с частным бизнесом
Новый руководитель БТ «решил устроить самосуд», но ему «прилетела ответочка»
«Популярность Лукашенко в Могилеве падает»
«Проголосовать за Тесакову». Студенты БГУ получили «приглашение» на досрочные выборы
Из дневника майора ГПУ: «Тот, за кем захлопнулась дверь «американки», уже не выйдет таким, каким вошёл»
Актер Харланчук: «Какие у ОМОНовца были причины избивать? Ему нож к горлу приставили?»
Бывшему мэру Барановичей доверили предприятие, а тот довел его до ручки
Актриса: «Представить себе не могла, что в новогоднюю ночь на ёлке буду избита ОМОНом»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Новости СМИ2
ФОТОФАКТ
Кто красивее: Белла и Джиджи Хадид или их двоюродная сестра – модель плюс-сайз? (голосование)
Белорусский сахар в Москве стоит в полтора раза дешевле, чем в Минске
Сара едет. В Перу!
Крановый завод выпустил очень актуальный «мужской» эротический календарь
Календарь Craneship на 2018-й: Pirelli нервно курит в тамбуре
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Общество
13.02.2018
Салiдарнасць
Tweet
Цитата дня. Ермошина недовольна избирателями
Лидия Ермошина пожаловалась на поведение избирателей накануне местных выборов.
У Поклонской те же мечты, что у Ермошиной
Tweet
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл -
4.7
(оценок:
15
)
Главное
Чем Навальный порадовал Лукашенко
Отец погибшего: «Хамство, равнодушие, быдлость и никакого сочувствия»
«Говорят, на глазах девушки прыгнул вниз». Что известно о смерти студента БГУ
«Ближайшие годы путинского правления будут годами ответок России за все»
«Понимаете, девяностые-нулевые…» Кандидаты о своем «криминальном» прошлом
Владимир Бережков: «После отставки Якубовича в «СБ» не было ни цветов, ни проводов. Ничего. Тишина. Как будто не было человека»
tw
fb
vk
rss
Политика
Скандалы
Экономика
Общество
Профсоюзы
Комментарии
В мире
Спорт
Новости партнеров
PDF-выпуски
Обратная связь
Подписаться на уведомления
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com