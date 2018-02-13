Неожиданное требование Лукашенко по «жесткому наказанию», которое может коснуться его самого

Во вторник Александр Лукашенко потребовал жесткого наказания для «крутяков» на квадроциклах и снегоходах за езду по сельхозугодьям.

Об этом он заявил на заседании Совета Безопасности, передает БЕЛТА.

Фото пресс-службы главы государства

– Вопрос к министру внутренних дел один: когда будет наведен порядок? Порядок во всем, чтобы мне не отписывали, что там некоторые «крутяки» у нас появились. Это же не дети простых людей. А сами крутые и их детишки сегодня на квадроциклы, снегоходы и пошли по озимым, по полям, на что я обращал внимание, а вы мне отписки пишете.

Глава государства потребовал наказать их и забрать эти транспортные средства.

– Вот и все решение вопроса, – сказал он. – Я хочу, чтобы это мое заявление общество услышало.

Напомним, в августе 2017 года Лукашенко приехал на поле возле родной деревни на дорогом квадроцикле стоимостью примерно 26 тысяч долларов.

Фото пресс-службы главы государства

На заседании Совета Безопасности глава Беларуси также обратил внимание на тот факт, что по-прежнему аварии на дорогах случаются с участием сотрудников органов внутренних дел.

– О каком авторитете милиции можно тогда говорить? Вопрос к министру: в чем дело? Какие меры принимаются по искоренению таких фактов? – жестко поставил вопросы Александр Лукашенко.

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