Собчак поддержала «недалекую искательницу приключений из Бобруйска»

Кандидат в президенты России написала эмоциональный пост против коррупции и оскорбления женщин.

– Следует отдать должное расследованию ФБК о похождениях человека, похожего на вице-премьера Сергея Приходько, на яхте у человека, похожего на олигарха Олега Дерипаску, – пишет Ксения Собчак у себя в Instagram. – Неслучайно российские власти так оперативно отреагировали запретом ролика: его содержание убийственно для репутации как его персонажей, так и всей коррумпированной государственной машины. Я хочу обратить внимание на два важных аспекта этой истории.

Во-первых, возмутительны попытки участников скандала перевести стрелки и выгородить виновных. Есть подозрение в коррупции, простое и недвусмысленное. Коррупция – это преступление. Никакая «неприкосновенность частной жизни» коррупционеров не должна помешать гражданам получать максимально подробную информацию о госслужащих. Поэтому я требую снятия запрета Роскомнадзора на публикации СМИ и соцсетей.

Во-вторых, эта история глубоко оскорбляет меня как женщину. Друзья мои, нельзя относиться к женщине как к вещи. Я хотела бы, чтобы всеобщее осуждение вызвал не только довольно очевидный факт коррупции, но и возмутительное поведение власть имущих в отношении бесправной девушки. Что бы там о себе ни воображала героиня омерзительной истории с «Папой» и «Русланом», она в этой истории – жертва. Отчего никто из тех, кто возмутился фактом коррупции, не сказал ни слова в защиту самой девушки?

Разве не отвратительно, что сейчас, в конце 2010-х, наше общество по-прежнему недалеко ушло от практик незабвенного Петра Листермана? Что с нами не так, если амбициозная и недалекая искательница приключений из Бобруйска добровольно выбирает такой сомнительный путь к успеху и славе – от Дерипаски к Приходько?

Мне хотелось бы, чтобы у российских женщин был перед глазами пример другой жизни, чтобы они могли полагаться на свой ум, талант и самостоятельность, а не на покровительство сластолюбивых папиков. Это одна из причин – и далеко не последняя – по которой я занялась политикой, и я приложу все усилия, чтобы добиться этой цели.

Латынина: «Людям нужно показать эту прекрасную девушку, которая агитирует за Путина, а заодно трахается на набережной с прохожими»