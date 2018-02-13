«Мы никому ничего не должны». Так вот когда белорусы перестанут кивать на «батьку»

Ощущение свободы и чувство ответственности прямо связаны друг с другом. Ученые впервые доказали, что свобода делает нас ответственными.

Представители Международной лаборатории позитивной психологии личности и мотивации НИУ ВШЭ, Университета Миссури и Омского государственного университета провели серию исследований, участниками которых стали студенты российских и американских вузов — всего 1430 человек.

В ходе исследований использовались методики, измеряющие уровень ответственности и автономии как личностных качеств. Результаты показали: чем выше уровень автономности у человека, тем более он ответственен.

Во время эксперимента участников просили представить себя в специально смоделированных ситуациях и описать свои чувства и предполагаемые действия. Человек, дававший поручение (близкий человек, представитель власти, незнакомый человек), либо подчеркивал, либо не подчеркивал свободу выбора относительно того, как реализовать задачу, а также ответственность за результат.

Например, студента просили представить, что ему предлагают осуществить научный проект по важной для него дисциплине по поручению профессора. В одном случае предоставлялась свобода выбора действий, в другом профессор определял стратегию действий, студент всего лишь ее реализовал.

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