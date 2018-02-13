Ким Кардашьян сфотографировалась на фоне мусорных баков
Самое топовое из Instagram.
И снова здравствуйте! Ким Кардашьян вновь порадовала очередной эпотажной фотосессией. На этот раз она сфотографировалась на фоне мусорных баков.
Отметим, что баки эти не совсем обычные: они украшены логотипом модного бренда Louis Vuitton. Сама же звезда одета в шубу, топ и колготки от Fendy.
За несколько дней фото Ким в Instagram собрало 2,6 миллиона лайков и более 26 тысяч комментариев.
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