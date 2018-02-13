Ким Кардашьян сфотографировалась на фоне мусорных баков

Самое топовое из Instagram.

И снова здравствуйте! Ким Кардашьян вновь порадовала очередной эпотажной фотосессией. На этот раз она сфотографировалась на фоне мусорных баков.

Отметим, что баки эти не совсем обычные: они украшены логотипом модного бренда Louis Vuitton. Сама же звезда одета в шубу, топ и колготки от Fendy.

За несколько дней фото Ким в Instagram собрало 2,6 миллиона лайков и более 26 тысяч комментариев.

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